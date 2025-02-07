TCMB Başkanı Fatih Karahan: Faiz İndirimlerinde Veri Odaklı Yaklaşım

TCMB Başkanı Karahan’dan Faiz İndirimleri Üzerine Açıklamalar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, faiz indirimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, "(Faiz indirimleri) Burada herhangi bir şekilde oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya gidiyoruz, veri odaklı gidiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Makro İhtiyati Tedbirler Hakkında

Karahan, tüketici kredisi büyümesinin kontrol altına alınması konusunda makro ihtiyati tedbirlerin devreye alınıp alınmayacağıyla ilgili soruları yanıtladı. "Tüketici kredisi büyümesinin aylık limitlerin altında olduğunu görüyoruz. Biz daha çok makro ihtiyati düzenlemeleri piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak amacıyla kullanıyoruz" dedi.

Enflasyon Raporu ve Tahmin Güncellemeleri

2023 yılı için enflasyon raporunun tanıtımında Karahan, yukarı yönlü tahmin güncellemelerinin para politikasında duruş değişikliği anlamına gelmediğini vurguladı. "Revizyonun yukarı yönlü olması herhangi bir şekilde para politikasında duruş değişikliğine işaret etmiyor" ifadelerini kullandı.

Faiz Kararlarının Belirlenmesinde Öncelikler

Faiz indirimleri konusunda 250 baz puanlar ile devam edilip edilmeyeceği hakkındaki soruya cevap veren Karahan, "Faiz kararlarını verirken enflasyon gerçekleşmelerine ve ana eğilime bakıyoruz. Talep koşulları dezenflasyonist seviyede" dedi.

Karahan, toplantıdan toplantıya veri odaklı bir yaklaşımla hareket edeceklerini ve gerektiğinde durma veya adım büyüklüğünü değiştirme seçeneklerini göz önünde bulunduracaklarını sözlerine ekledi.