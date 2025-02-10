TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta İş Dünyası ile Buluştu

TCMB Başkanı Uşak'ta İş Dünyası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta önemli bir buluşma gerçekleştirdi. İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Karahan, kentin ekonomik gündemi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Uşak Valisi ile Görüşme

Uşak'taki ziyaretine Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek başlayan Karahan, ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı. Bu toplantı, basına kapalı bir şekilde devam etti.

Katılımcılar ve Amaç

Toplantıya; Uşak Valisi Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Katılımcılar, ülkenin para politikaları ve makroekonomik durumu hakkında bilgi sahib oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağ 3), Uşak'ta, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağ 3), Uşak'ta, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.