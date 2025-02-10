DOLAR
35,99 -0,01%
EURO
37,15 0,17%
ALTIN
3.366,3 -1,79%
BITCOIN
3.500.622,15 -1,05%

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta İş Dünyası ile Buluştu

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle buluşarak para politikaları üzerine bilgi paylaştı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 17:30
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta İş Dünyası ile Buluştu

TCMB Başkanı Uşak'ta İş Dünyası Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta önemli bir buluşma gerçekleştirdi. İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Karahan, kentin ekonomik gündemi hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Uşak Valisi ile Görüşme

Uşak'taki ziyaretine Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret ederek başlayan Karahan, ardından Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı. Bu toplantı, basına kapalı bir şekilde devam etti.

Katılımcılar ve Amaç

Toplantıya; Uşak Valisi Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. Katılımcılar, ülkenin para politikaları ve makroekonomik durumu hakkında bilgi sahib oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağ 3), Uşak'ta, iş dünyası ve...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağ 3), Uşak'ta, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağ 3), Uşak'ta, iş dünyası ve...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (sağ 3), Uşak'ta, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Trump’ın Gümrük Vergisi Açıklaması Etkili Oldu
2
Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro Günlük Açılış Değerleri
3
Trabzon'da Kalkan Balıklarının Yaş Belirleme Çalıştayı Başladı
4
Altın Fiyatları Yükselmeye Devam Ediyor: Gramı 3,222 Lira
5
SelectUSA 'ABD'ye Yatırım Seminerleri' İstanbul'da Gerçekleştirildi
6
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Rekor Kırıyor
7
Hazine, İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!