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TCMB Başkanı Karahan: 2025 Yılı Enflasyon Tahmini Yüzde 24

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 2025 yılı için enflasyon tahminlerinin yüzde 24 olduğunu açıkladı. Enflasyonun 2026'da yüzde 12 ve 2027'de yüzde 8 seviyesine gerilemesini bekliyorlar.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:38
TCMB Başkanı Karahan: 2025 Yılı Enflasyon Tahmini Yüzde 24

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Karahan, 2026 yıl sonu için enflasyon tahminlerinin ise yüzde 12 olarak korunduğunu ifade etti.

Konu ile ilgili olarak Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu’nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, “Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e gerilemesinin ardından orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz.” dedi.

Para Politikası ve Tahminler

Orta vadeli tahminleri oluştururken “enflasyon görünümünde kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşu sürdüreceklerini” dile getiren Karahan, ekonomi politikalarındaki eş güdümün artarak devam edeceğini belirtti.

Karahan, “Bu çerçevede 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2026 yılı için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi koruduk.” açıklamasında bulundu.

Para Politikası Duruşu Değişmeyecek

Karahan, para politikasını güncellerken, bu yıla ilişkin tahmin güncellemesinin para politikasının görece etki alanı dışında kalan unsurlardan kaynaklandığını ve bu nedenle para politikası duruşuna yönelik herhangi bir gevşeme sinyali taşımadığını vurguladı. Enflasyon tahminlerinin belirleyici unsurlarından olarak TÜFE sepeti hizmet grubunun ağırlığının artışı dikkat çekti.

“Temkinli duruşumuzun sürmesiyle enflasyonun önümüzdeki dönemde istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.” diyen Karahan, bu süreçte finansal koşullardaki sıkılıkla talep koşullarının enflasyondaki düşüşe destek olacağını kaydetti.

Gelecek Beklentileri

Para ve maliye politikalarının artan eş güdümünün dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını ifade eden Karahan, “Para politikasındaki sıkı duruşumuzu enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Karahan, enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörmeleri durumunda, para politikası araçlarını etkili şekilde kullanacaklarını belirtti. Ayrıca, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul olduğunu vurguladı.

“Dezenflasyon sürecinde enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı. (Sürecek)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 1. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla ilk kez, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılarak konuşma yaptı.

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