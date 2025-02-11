TCMB Başkanı Karahan'dan Fiyat İstikrarı Vurgusu: Toplumsal Refaha Katkı

TCMB Başkanı Karahan, Fiyat İstikrarının Önemi Üzerinde Durdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları çerçevesinde gerçekleştirdiği Uşak ve Denizli ziyaretlerinde, toplumsal refaha en büyük katkının fiyat istikrarının sağlanmasıyla geleceğini vurguladı.

TCMB'nin yaptığı açıklamaya göre, Karahan, bu şehirlerde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek önemli bilgileri paylaştı. Sunumlarında, "Toplumsal refaha en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak vereceğiz." ifadesini kullanan Karahan, fiyat istikrarının reel sektörün yatırım kararlarında öngörülebilirliği artıracağını belirtti.

Toplantılar, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, enflasyonla mücadele süreci ve para politikasına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir platform oldu. Karahan’ın sunumları sonrasında katılımcılardan gelen sorularla interaktif bir tartışma gerçekleştirildi.

Uşak'ta Öğrencilere Ziyaret

Fatih Karahan, Uşak'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Yaşar Akar İlkokulunu da ziyaret etti. Burada, Uşak'a davet eden ikinci sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etme fırsatı buldu. Öğrenciler, derslerinde gerçekleştirdikleri Türk lirasını tanıma etkinliği kapsamında çizdikleri para resimlerini TCMB Başkanı'na takdim etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (ortada), Uşak ve Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Fatih Karahan, ziyaretleri sırasında Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu da ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (ortada), Uşak ve Denizli'de iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Fatih Karahan, ziyaretleri sırasında Uşak'ta Yaşar Akar İlkokulu'nu da ziyaret etti.