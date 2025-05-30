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TCMB Başkanı Karahan'dan Kaliteli Eğitim Vurgusu

Karahan, kaliteli eğitim ile potansiyel büyümeyi desteklemenin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 09:45
TCMB Başkanı Karahan'dan Kaliteli Eğitim Vurgusu

TCMB Başkanı Karahan'dan Asırlık Okullar Vakfı'na Destek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) olağanüstü genel kurulu ve lansman töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Eğitimin önemi üzerinde duran Karahan, "Kaliteli eğitimin yaratacağı kalıcı verimlilik artışları, dezenflasyon politikamızın en güçlü tamamlayıcılarıdır," dedi.

Yaşam Boyu Öğrenmenin Önemi

Asırlık Okullar Vakfı'nın İstanbul Erkek Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Karahan, yaşam boyu öğrenme aracılığıyla demografik fırsat penceresinin uzatılmasının kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Eğitimin sadece bilgi aktarımından ibaret olmadığını vurgulayan Karahan, bir kültür ve değerler bütününün yeni kuşaklara taşınmasını sağladığını ifade etti.

İçinde Bulunduğumuz Eğitim Dönemi

Karahan, Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi gibi 100 yılı aşkın geçmişe sahip 7 okulun kültürel sermaye açısından eşsiz olduğunu belirtti. Eğitimin niteliğinin arttıkça, bireylerin ve ülkelerin makro ekonomisine sağladığı katkılara dikkat çekti. "Eğitime yapılan yatırımın toplam faktör verimliliğini ve potansiyel büyüme hızını yükselttiğini gösteriyor," diye ekledi.

Kariyer Fırsatları ve Ekonomik İstikrar

Karahan, eğitimde kazanılan nitelikli iş imkânları ve kariyer ilerlemesi için önemli fırsatlar sunduğunu dile getirerek, "Bu 7 okulumuz, kültürel sermaye açısından benzersiz, altyapı bakımından örnek ve mezun ağıyla uluslararası ölçekte güçlüdür. Eğitim hayatınıza katacağınız her yenilikçi adım, Türkiye'nin küresel değer zincirlerindeki konumunu daha da güçlendirecektir," ifadelerini kullandı.

Kuruma Teşekkür ve Plaket Töreni

Konuşmasının ardından, TCMB Başkanı Karahan'a günün anısına plaket takdim edildi. Asırlık Okullar Vakfı çatısı altında bu mirası yaşatmak için mücadele eden herkese teşekkür ederek, sözlerini tamamladı.

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi...

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesinin mezunlarının bir araya gelerek kurduğu Asırlık Okullar Vakfının (ASOV) olağanüstü genel kurulu ve lansman töreni, İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, etkinlikte konuşma yaptı.

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi...

Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Pertevniyal Lisesi, Vefa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesinin mezunlarının bir araya gelerek kurduğu Asırlık Okullar Vakfının (ASOV) olağanüstü genel kurulu ve lansman töreni, İstanbul Erkek Lisesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, etkinlikte konuşma yaptı.

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