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TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş Devam Ediyor

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklentilerindeki düşüşün devam ettiğini ve dezenflasyon sürecinin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 12:20
TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Beklentilerindeki Düşüş Devam Ediyor

TCMB Başkanı Enflasyon Raporu'nu Değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerindeki belirgin gerilemeye dikkat çekti. Karahan, "Mart ayından bu yana hanehalkı enflasyon beklentileri 20 puan, firmaların beklentileri ise 10 puanlık bir düşüş gösterdi. Para politikasındaki kararlı duruşumuzla beklentilerdeki düzelmenin devam edeceğini öngörüyoruz," dedi.

Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

Karahan, haziran ayında başlayan dezenflasyon sürecinin sürdüğünü vurguladı ve enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün de son çeyrek itibarıyla devam ettiğini belirtti. Ocak ayı itibarıyla tüketici enflasyonunun %42,1'e gerilediğini ifade eden Karahan, bu durumun, son rapor döneminden bu yana öngörülerle uyumlu olduğunu kaydetti.

Aylık Kiralarda Artış ve Büyüyen Enflasyon Beklentileri

Karahan, ocak ayında hizmet fiyatlarının %10,3 ile belirgin bir artış kaydettiğini, bunun kamu ve özel sektör sağlık hizmetleri öncülüğünde gerçekleştiğini açıkladı. Ayrıca, yıllık bazda düşüş eğiliminin sürdüğünü belirten Karahan, kira enflasyonu üzerinde önemli güncel etkenleri de değerlendirdi. Kira enflasyonunun yüksek ancak yavaşlama eğiliminde olduğunu vurguladı.

Politika Faizinde İndirim ve Kredi Dönüşümleri

İlk çeyrekte yaşanan enflasyon artışının ardından, Karahan, ikinci çeyrekte tekrar bir yavaşlama öngördüklerini ifade etti. Yılsonuna kadar hizmet enflasyonunda bir düşüş ve temel mal enflasyonunun düşük seyretmesi bekleniyor.

Finansal Durum ve Yatırımcı Güvenini Artırmak

Karahan, Türkiye'ye yönelik sermaye akışlarının olumlu seyrettiğine dikkat çekerek, yerli ve yabancı yatırımcıların Türk lirasına olan güveninin arttığını belirtti. Ağustos ayından itibaren sterilizasyon amaçlı döviz satım işlemlerine başladıklarını ve brüt rezervlerde önemli bir artış sağladıklarını açıkladı.

Sonuç olarak, TBMC Başkanı Karahan, para politikasındaki sıkı duruşun ve önlemlerin, Türkiye'nin ekonomik görünümünü olumlu yönde desteklemeye devam edeceğini belirtti.

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