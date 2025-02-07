TCMB Başkanı Karahan: Enflasyon Hedefleri Belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyon hedeflerini belirlerken uzun vadeli bir perspektif benimsediklerini ifade etti.

2027 İçin Enflasyon Hedefi

Karahan, enflasyonun 2027 yılına kadar yüzde 8'e gerilemesini planladıklarını vurgulayarak, bu seviyenin ardından orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedeflediklerini söyledi. Bu hedefin, ekonomik büyüme ve istikrar açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ekonomik İstikrarın Önemi

Enflasyonla mücadele çalışmalarının süreceğini belirten Karahan, piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi ve sürdürülebilir büyüme sağlamanın temel amaçları arasında yer aldığını ifade etti.

TCMB'nin enflasyon hedeflemesi stratejisi, Türkiye'nin ekonomik geleceği açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Gelişmeler, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından dikkatle izleniyor.