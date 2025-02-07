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TCMB Başkanı Karahan: Faiz İndirimleri Veri Odaklı Devam Ediyor

TCMB Başkanı Karahan, faiz indirimlerinde otomatik bir yaklaşımın olmadığını vurguladı ve veri odaklı ilerlediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:10
TCMB Başkanı Karahan: Faiz İndirimleri Veri Odaklı Devam Ediyor

TCMB Başkanı Yusuf Karahan, faiz indirimi konusundaki değerlendirmelerini paylaştı. Karahan, toplantılar arasında sıkı bir veri analizi yaptıklarını belirterek, “Oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya gidiyoruz.” ifadesini kullandı. Bu yaklaşım, piyasalara ve ekonomik verilere dayanan, dikkatli bir strateji geliştirdiklerinin altını çiziyor.

Karahan, faiz indirimi kararlarında yalnızca bir varsayımla değil, elimizdeki veriler ışığında hareket ettiklerinin altını çizen bir vurguda bulundu. “Belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz.” diyerek, TCMB'nin alacak kararların titizlikle değerlendirildiğine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, piyasaların ve yatırımcıların faiz politikalarına ilişkin belirsizliğini gidermeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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