TCMB Başkanı Karahan: Faiz İndirimleri Veri Odaklı Devam Ediyor

TCMB Başkanı Yusuf Karahan, faiz indirimi konusundaki değerlendirmelerini paylaştı. Karahan, toplantılar arasında sıkı bir veri analizi yaptıklarını belirterek, “Oto pilotta değiliz, toplantıdan toplantıya gidiyoruz.” ifadesini kullandı. Bu yaklaşım, piyasalara ve ekonomik verilere dayanan, dikkatli bir strateji geliştirdiklerinin altını çiziyor.

Karahan, faiz indirimi kararlarında yalnızca bir varsayımla değil, elimizdeki veriler ışığında hareket ettiklerinin altını çizen bir vurguda bulundu. “Belli bir alanımız olduğunu değerlendiriyoruz.” diyerek, TCMB'nin alacak kararların titizlikle değerlendirildiğine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, piyasaların ve yatırımcıların faiz politikalarına ilişkin belirsizliğini gidermeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.