TCMB Başkanı Karahan: Haziran 2024'ten Bu Yana Dezenflasyon Kesintisiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Bursa Sunumu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları" kapsamında Bursa'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında sunum yaptı.

Reel sektörle iletişim ve saha çalışmaları

Karahan, reel sektörle güçlü iletişim kurduklarını, 2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yaptıklarını belirtti. Bursa'da bu yıl 117, son 5 yılda toplam 1119 firma ile görüştüklerini aktardı.

Elde edilen nitelikli ve zamanlı bilgilerin karar alma süreçlerinde kullanıldığını, beklenti ve önerilerin ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıldığını söyledi.

Dezenflasyon süreci ve enflasyon beklentileri

"Haziran 2024’te başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Enflasyonun yıl sonunda tahmin aralığımızın içinde kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karahan, şokların dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermediklerini vurgulayarak, düşüşün genele yayıldığını belirtti.

Hizmet enflasyonu ve ekonomik görünüm

Fiyat istikrarının kalıcı refah artışı sağlayacağını söyleyen Karahan, toplumsal refaha en büyük katkının fiyat istikrarı ile sağlanacağını; bunun yatırım ve üretim ortamını iyileştireceğini ifade etti.

Finansal piyasalardaki oynaklıklara rağmen dezenflasyonun sürdüğünü belirterek, "Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüketim talebinin ılımlı seyrettiğini, maliyet artışlarının gerilediğini ve tüketici ile firma enflasyon beklentilerinin gerileme eğilimine girdiğini söyledi. Ayrıca yavaşlayan büyümenin, ikinci çeyrekte sanayinin katkısıyla artış gösterdiğini ve istihdam artışının hizmetler sektörü kaynaklı olduğunu belirtti.

Kredi, konkordato ve faiz politikası

Karahan, ticari kredi tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamanın altında olduğunu ve karşılıksız çek oranının temmuz ayında tarihsel ortalamaya yakın düzeyde bulunduğunu aktardı. Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payının görece düşük olduğuna dikkat çekti.

"Kredi faizleri, enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilenmektedir. Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir." dedi. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizlerinin gerilediğini belirtti ve uzun vadeli kredilerin payının sıkılaşma döneminde arttığını söyledi.

Cari açıktaki düşüşün dış finansman ihtiyacını azalttığını da kaydetti.

Para politikası duruşu, rezervler ve KKM

KKM'de azalış devam ederken, TL talebinin güçlü seyrettiğini belirten Karahan, sıkı para politikası duruşunun rezervlere olumlu yansıdığını söyledi. Fiyat istikrarı sağlanana kadar bu sıkı duruşun sürdürüleceğini ve maliye politikasının eşgüdümünün sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Kurul kararları ve geleceğe yönelik mesaj

Karahan, kurulun politika faizine ilişkin adımları enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilimi ve beklentileri göz önünde bulundurarak belirleyeceğini belirtti. Sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."