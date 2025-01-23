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TCMB'den 1 Trilyon Liralık TL Depo Alım İhalesi Açıldı

Merkez Bankası, 20 milyar ve 1 trilyon 241 milyar liralık TL depo alım ihaleleri düzenledi. Faiz oranları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:11
TCMB'den 1 Trilyon Liralık TL Depo Alım İhalesi Açıldı

TCMB, TL Depo Alım İhaleleriyle Piyasalara Akış Sağladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni dönem TL depo alım ihaleleriyle piyasalarda önemli bir adım attı. Banka, 20 milyar liralık ve 1 trilyon 241 milyar 247 milyon liralık iki farklı TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi.

20 Milyar TL'lik İhalede Temel Veriler

TCMB'nin 30 Ocak vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, toplam teklif tutarı 120 milyar 950 milyon lira olarak ortaya çıktı ve gerçekleşme tutarı 20 milyar lira oldu. İhalede belirlenen faiz oranları ise şöyle:

  • Minimum Faiz Oranı: %45,25
  • Maksimum Faiz Oranı: %45,75
  • Ortalama Faiz Oranı: %45,63

1 Trilyon 241 Milyar TL'lik İhalede İnovatif Yaklaşımlar

24 Ocak vadeli 1 trilyon 241 milyar 247 milyon liralık TL depo alım ihalesinde ise hem teklif tutarı hem de gerçekleşme tutarı aynı miktarda, yani 1 trilyon 241 milyar 247 milyon lira olarak belirlendi. Bu ihale için faiz oranları ise şu şekilde oluştu:

  • Minimum Faiz Oranı: %44,99
  • Maksimum Faiz Oranı: %47,50
  • Ortalama Faiz Oranı: %47,49

TCMB'nin bu ihaleleri, piyasalarda likidite sağlama yönündeki kararlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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