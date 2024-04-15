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TCMB’den 818.2 milyar liralık zarar açıklaması geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2023 yılındaki 818.2 milyar lira zarar açıklaması yaptı. Açıklamaya göre zararın en çok kur korumalı mevduattan dolayı olduğu ifade edildi.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:31
TCMB’den 818.2 milyar liralık zarar açıklaması geldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)’dan gelen açıklamaya göre Merkez Bankası, 2023 yılında 818.2 milyar lira seviyesinde zarar etti. 31 Aralık 2023 tarihi ile sona eren 92. Hesap Dönemi Bilançosu’na göre Merkez Bankası’nın zararı 818.2 milyar lira, aktifleri ise 6.92 trilyon lira olarak hesaplandı.

Yapılan açıklamada, meydana gelen zararın önemli bir kısmının, kur korumalı mevduat farkı ödemelerinden kaynaklandığı ifade edildi. Açıklanan bilanço ile ilgili olarak, 30 Nisan’da Ankara’da Olağan Genel Kurul toplantısı yapılacak.

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