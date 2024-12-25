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TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 15:46
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu duyurdu. Aşağıda, farklı döviz cinslerinin Türk Lirası (TL) karşılığı verilmiştir.

Döviz Kurları

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03436
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37197
BHDBAHREYN DİNARI93.3955
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29496
BAMBOSNA HERSEK MARKI18.7185
BWPBOTSVANA PULASI2.5467
BRLBREZİLYA REALİ5.6929
DZDCEZAYİR DİNARI0.26100
CZKÇEK KORUNASI1.4559
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00218
MADFAS DİRHEMİ3.5037
PHPFİLİPİN PESOSU0.60089
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.8884
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.5796
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41369
HKDHONG KONG DOLARI4.5382
IQDIRAK DİNARI0.02691
ISKİZLANDA KRONU0.25295
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06842
KESKENYA ŞİLİNİ0.27271
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00806
LYDLİBYA DİNARI7.1795
HUFMACAR FORİNTİ0.08920
MKDMAKEDONYA DİNARI0.59636
MYRMALEZYA RİNGGİTİ7.8556
MXNMEKSİKA PESOSU1.7480
EGPMISIR LİRASI0.69222
MDLMOLDOVA LEYİ1.9177
NADNAMİBYA DOLARI1.8870
NGNNİJERYA NAİRASI0.02294
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00273
PENPERU YENİ SOLU9.4448
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.5986
RSDSIRP DİNARI0.31350
SGDSİNGAPUR DOLARI25.9596
SDGSUDAN POUNDU0.05870
SYRSURİYE LİRASI0.00271
SZLSVAZİLAND LİLİNGENİSİ1.8894
THBTAYLAND BAHTI1.0312
TNDTUNUS DİNARI11.0755
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.0717
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.84223
OMRUMMAN RİYALİ91.5483
JODÜRDÜN DİNARI49.7150
VNDVİETNAM DONGU0.00139
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.6560
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0774
NZDYENİ ZELANDA DOLARI19.9450

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