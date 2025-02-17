TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'den Yenilik: Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere yönelik bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. İşte merakla beklenen döviz kurlarının detayları:
Döviz Kurları Listesi
Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı
- ARS - Arjantin Pesosu: 0.03426 TL
- ALL - Arnavutluk Leki: 0.38291 TL
- BHD - Bahreyn Dinarı: 96.0091 TL
- BDT - Bangladeş Takası: 0.29782 TL
- BAM - Bosna-Hersek Markı: 19.3450 TL
- BWP - Botsvana Pulası: 2.6198 TL
- BRL - Brezilya Reali: 6.3435 TL
- DZD - Cezayir Dinarı: 0.26851 TL
- CZK - Çek Korunası: 1.5146 TL
- IDR - Endonezya Rupisi: 0.00223 TL
- MAD - Fas Dirhemi: 3.6336 TL
- PHP - Filipin Pesosu: 0.62357 TL
- ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9636 TL
- GEL - Gürcistan Lari: 12.8634 TL
- INR - Hindistan Rupisi: 0.41651 TL
- HKD - Hong Kong Doları: 4.6512 TL
- IQD - Irak Dinarı: 0.02762 TL
- ISK - İzlanda Kronu: 0.25820 TL
- KZT - Kazakistan Tengesi: 0.07275 TL
- KES - Kenya Şilini: 0.28007 TL
- COP - Kolombiya Pesosu: 0.00877 TL
- LYD - Libya Dinarı: 7.3754 TL
- HUF - Macar Forinti: 0.09447 TL
- MKD - Makedonya Dinarı: 0.61759 TL
- MYR - Malezya Ringgiti: 8.1608 TL
- MXN - Meksika Pesosu: 1.7724 TL
- EGP - Mısır Lirası: 0.71512 TL
- MDL - Moldova Leyi: 1.9402 TL
- NAD - Namibya Doları: 1.9634 TL
- NGN - Nijerya Nairası: 0.02396 TL
- UZS - Özbekistan Somu: 0.00279 TL
- PEN - Peru Yeni Solu: 9.7814 TL
- PLN - Polonya Zlotisi: 9.1196 TL
- RSD - Sırp Dinarı: 0.32412 TL
- SGD - Singapur Doları: 26.9845 TL
- SDG - Sudan Poundu: 0.06026 TL
- SYR - Suriye Lirası: 0.00278 TL
- SZL - Svaziland Lilangeni: 1.9636 TL
- THB - Tayland Bahtı: 1.0739 TL
- TND - Tunus Dinarı: 11.4328 TL
- TMT - Türkmenistan Manatı: 10.3394 TL
- UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.87157 TL
- OMR - Umman Riyali: 93.9842 TL
- JOD - Ürdün Dinarı: 50.9825 TL
- VND - Vietnam Dongu: 0.00142 TL
- ILS - Yeni İsrail Şekeli: 10.1802 TL
- TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.1056 TL
- NZD - Yeni Zelanda Doları: 20.7629 TL
Bu veriler, döviz piyasalarının negatif etkilenmemesi adına yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. TCMB, döviz kurlarını belirleme ve güncelleme yetkisini sürdürmektedir.