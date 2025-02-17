TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Dönemsel veriler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:41
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'den Yenilik: Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere yönelik bilgi amaçlı kur tablosunu yayımladı. İşte merakla beklenen döviz kurlarının detayları:

Döviz Kurları Listesi

Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı

  • ARS - Arjantin Pesosu: 0.03426 TL
  • ALL - Arnavutluk Leki: 0.38291 TL
  • BHD - Bahreyn Dinarı: 96.0091 TL
  • BDT - Bangladeş Takası: 0.29782 TL
  • BAM - Bosna-Hersek Markı: 19.3450 TL
  • BWP - Botsvana Pulası: 2.6198 TL
  • BRL - Brezilya Reali: 6.3435 TL
  • DZD - Cezayir Dinarı: 0.26851 TL
  • CZK - Çek Korunası: 1.5146 TL
  • IDR - Endonezya Rupisi: 0.00223 TL
  • MAD - Fas Dirhemi: 3.6336 TL
  • PHP - Filipin Pesosu: 0.62357 TL
  • ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9636 TL
  • GEL - Gürcistan Lari: 12.8634 TL
  • INR - Hindistan Rupisi: 0.41651 TL
  • HKD - Hong Kong Doları: 4.6512 TL
  • IQD - Irak Dinarı: 0.02762 TL
  • ISK - İzlanda Kronu: 0.25820 TL
  • KZT - Kazakistan Tengesi: 0.07275 TL
  • KES - Kenya Şilini: 0.28007 TL
  • COP - Kolombiya Pesosu: 0.00877 TL
  • LYD - Libya Dinarı: 7.3754 TL
  • HUF - Macar Forinti: 0.09447 TL
  • MKD - Makedonya Dinarı: 0.61759 TL
  • MYR - Malezya Ringgiti: 8.1608 TL
  • MXN - Meksika Pesosu: 1.7724 TL
  • EGP - Mısır Lirası: 0.71512 TL
  • MDL - Moldova Leyi: 1.9402 TL
  • NAD - Namibya Doları: 1.9634 TL
  • NGN - Nijerya Nairası: 0.02396 TL
  • UZS - Özbekistan Somu: 0.00279 TL
  • PEN - Peru Yeni Solu: 9.7814 TL
  • PLN - Polonya Zlotisi: 9.1196 TL
  • RSD - Sırp Dinarı: 0.32412 TL
  • SGD - Singapur Doları: 26.9845 TL
  • SDG - Sudan Poundu: 0.06026 TL
  • SYR - Suriye Lirası: 0.00278 TL
  • SZL - Svaziland Lilangeni: 1.9636 TL
  • THB - Tayland Bahtı: 1.0739 TL
  • TND - Tunus Dinarı: 11.4328 TL
  • TMT - Türkmenistan Manatı: 10.3394 TL
  • UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.87157 TL
  • OMR - Umman Riyali: 93.9842 TL
  • JOD - Ürdün Dinarı: 50.9825 TL
  • VND - Vietnam Dongu: 0.00142 TL
  • ILS - Yeni İsrail Şekeli: 10.1802 TL
  • TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.1056 TL
  • NZD - Yeni Zelanda Doları: 20.7629 TL

Bu veriler, döviz piyasalarının negatif etkilenmemesi adına yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. TCMB, döviz kurlarını belirleme ve güncelleme yetkisini sürdürmektedir.

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