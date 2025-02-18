TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. İşte detaylı kur tablosu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:40
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında önemli bir bilgi paylaşımında bulundu. İşte TCMB tarafından açıklanan güncel döviz kurları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARjantin Pesosu 0.03420
ALL Arnavutluk Leki 0.38226
BHD Bahreyn Dinarı 96.1287
BDT Bangladeş Takası 0.29818
BAM Bosna-Hersek Markı 19.3324
BWP Botsvana Pulası 2.6248
BRL Breziya Realı 6.3423
DZD Cezayir Dinarı 0.26899
CZK Çek Korunası 1.5106
IDR Endonezya Rupisi 0.00223
MAD Fas Dirhemi 3.6336
PHP Filipin Pesosu 0.62305
ZAR Güney Afrika Randı 1.9670
GEL Gürcistan Lari 12.8700
INR Hindistan Rupisi 0.41670
HKD Hong Kong Doları 4.6593
IQD Irak Dinarı 0.02766
ISK İzlanda Kronu 0.25838
KZT Kazakistan Tengesi 0.07249
KES Kenya Şilini 0.28030
COP Kolombiya Pesosu 0.00876
LYD Libya Dinarı 7.3844
HUF Macar Forinti 0.09447
MKD Makedonya Dinarı 0.61588
MYR Malezya Ringgiti 8.1496
MXN Meksika Pesosu 1.7902
EGP Mısır Lirası 0.71528
MDL Moldova Leyi 1.9426
NAD Namibya Doları 1.9673
NGN Nijerya Nairası 0.02407
UZS Özbekistan Somu 0.00279
PEN Peru Yeni Solu 9.8089
PLN Polonya Zlotisi 9.1078
RSD Sırp Dinarı 0.32340
SGD Singapur Doları 26.9993
SDG Sudan Poundu 0.06033
SYP Suriye Lirası 0.00279
SZL Svaiziland Lilangi 1.9671
THB Tayland Bahtı 1.0758
TND Tunus Dinarı 11.4406
TMT Türkmenistan Manatı 10.3520
UAH Ukrayna Hryvnası 0.87089
OMR Umman Riyali 94.0988
JOD Ürdün Dinarı 51.0555
VND Vietnam Dôngu 0.00142
ILS Yeni İsrail Şekeli 10.1919
TWD Yeni Tayvan Doları 1.1068
NZD Yeni Zelanda Doları 20.6813

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