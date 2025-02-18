TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler hakkında önemli bir bilgi paylaşımında bulundu. İşte TCMB tarafından açıklanan güncel döviz kurları:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|ARjantin Pesosu
|0.03420
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.38226
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|96.1287
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.29818
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|19.3324
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.6248
|BRL
|Breziya Realı
|6.3423
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.26899
|CZK
|Çek Korunası
|1.5106
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00223
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.6336
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.62305
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.9670
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.8700
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.41670
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.6593
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02766
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.25838
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07249
|KES
|Kenya Şilini
|0.28030
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00876
|LYD
|Libya Dinarı
|7.3844
|HUF
|Macar Forinti
|0.09447
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.61588
|MYR
|Malezya Ringgiti
|8.1496
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7902
|EGP
|Mısır Lirası
|0.71528
|MDL
|Moldova Leyi
|1.9426
|NAD
|Namibya Doları
|1.9673
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02407
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00279
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.8089
|PLN
|Polonya Zlotisi
|9.1078
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.32340
|SGD
|Singapur Doları
|26.9993
|SDG
|Sudan Poundu
|0.06033
|SYP
|Suriye Lirası
|0.00279
|SZL
|Svaiziland Lilangi
|1.9671
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0758
|TND
|Tunus Dinarı
|11.4406
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|10.3520
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.87089
|OMR
|Umman Riyali
|94.0988
|JOD
|Ürdün Dinarı
|51.0555
|VND
|Vietnam Dôngu
|0.00142
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|10.1919
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.1068
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.6813