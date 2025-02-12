DOLAR
36,1 -0,14%
EURO
37,45 -0,16%
ALTIN
3.347,11 0,22%
BITCOIN
3.476.471,85 -1,25%

TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere dair güncel kur tablosu yayımlandı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 15:47
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Tablosu Açıklandı

TCMB'den Döviz Kurlarıyla İlgili Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu açıkladı. Bu tablo, yurt dışında mal ve hizmet alışverişi yaparken kullanılabilecek dövizlerin güncel değerlerini içermektedir.

Döviz Kurları Tablosu

İşte TCMB'nin sunduğu döviz kurlarının detayları:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03416
ALLNAVUTLUK LEKİ0.37769
BHDBAHREYN DİNARI95.6618
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29679
BAMBOSNA HERSEK MARKI19.0792
BWPBOTSVANA PULASI2.6053
BRLBREZİLYA REALİ6.2567
DZDCEZAYİR DİNARI0.26640
CZKÇEK KORUNASI1.4916
IDRDONYA RUPİSİ0.00220
MADFAS DİRHEMİ3.6053
PHPFİLİPİN PESOSU0.62038
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9549
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.8281
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41500
HKDHONG KONG DOLARI4.6300
IQDIRAK DİNARI0.02753
ISKİZLANDA KRONU0.25520
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07152
KESKENYA ŞİLİNİ0.27953
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00871
LYDLİBYA DİNARI7.3193
HUFMACAR FORİNTİ0.09300
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60788
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.0634
MXNMEKSİKA PESOSU1.7542
EGPMISIR LİRASI0.71236
MDLMOLDOVA LEYİ1.9145
NADNAMİBYA DOLARI1.9553
NGNNİJERYA NAİRASI0.02386
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00278
PENPERU YENİ SOLU9.7170
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.9715
RSDSIRP DİNARI0.31949
SGDSİNGAPUR DOLARI26.6497
SDGSUDAN POUNDU0.06005
SYRSURİYE LİRASI0.00277
SZLSVAZİLAND LİLA1.9550
THBTAYLAND BAHTI1.0572
TNDTUNUS DİNARI11.3178
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.3037
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.86199
OMROMAN RİYALİ93.6579
JODÜRDÜN DİNARI50.8098
VNDVİETNAM DONGU0.00141
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ10.0350
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0979
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.3413

Bu tablo, yatırımcılar ve ekonomik aktörler için önemli bir referans kaynağı olarak kullanılmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
OPEC'in Ham Petrol Üretimi Ocakta 121 Bin Varil Düştü
2
Belçika'da Hava Sahası Grev Nedeniyle Kapalı
3
Denizbank emeklilere 80.000 TL'lik kasanın ağzını açtı! 3 gün içinde başvuranın nakit derdi bitecek
4
AB, Ekonomi ve Savunma İçin Yüksek Bütçe Talep Ediyor
5
Afrikalı Alıcılar İstanbul'da Türk KOBİ'leri ile Buluştu
6
Uludağ İhracatçı Birlikleri Ocak Ayında 3,1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi
7
Ticaret Bakanlığı 2025'te 55 Ülkeyi İhracat Hedefi Olarak Belirledi

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor