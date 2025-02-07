TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu

TCMB'den Güncel Döviz Kurları Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. Bu tablo, döviz yatırımcıları ve finans kuruluşları için önemli veriler sunmakta.
Döviz Kodu ve TL Karşılıkları
TCMB'nin açıkladığı kur tablosuna göre bazı dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları şöyle:
- ARS: Arjantin Pesosu - 0.03410 TL
- ALL: Arnavutluk Lekü - 0.37740 TL
- BHD: Bahreyn Dinarı - 95.3272 TL
- BDT: Bangladeş Takası - 0.29469 TL
- BAM: Bosna Hersek Markı - 19.0309 TL
- BWP: Botsvana Pulası - 2.5983 TL
- BRL: Brezilya Reali - 6.2359 TL
- DZD: Cezayir Dinarı - 0.26589 TL
- CZK: Çek Korunası - 1.4870 TL
- IDR: Endonezya Rupisi - 0.00221 TL
- MAD: Fas Dirhemi - 3.5910 TL
- PHP: Filipin Pesosu - 0.61907 TL
- ZAR: Güney Afrika Randı - 1.9503 TL
- GEL: Gürcistan Lari - 12.8902 TL
- INR: Hindistan Rupisi - 0.41069 TL
- HKD: Hong Kong Doları - 4.6140 TL
- IQD: Irak Dinarı - 0.02743 TL
- ISK: İzlanda Kronu - 0.25452 TL
- KZT: Kazakistan Tengesi - 0.07047 TL
- KES: Kenya Şilini - 0.27837 TL
- COP: Kolombiya Pesosu - 0.00869 TL
- LYD: Libya Dinarı - 7.3187 TL
- HUF: Macar Forinti - 0.09203 TL
- MKD: Makedonya Dinarı - 0.60517 TL
- MYR: Malezya Ringgiti - 8.0941 TL
- MXN: Meksika Pesosu - 1.7535 TL
- EGP: Mısır Lirası - 0.71447 TL
- MDL: Moldova Leyi - 1.9167 TL
- NAD: Namibya Doları - 1.9504 TL
- NGN: Nijerya Nairası - 0.02388 TL
- UZS: Özbekistan Somu - 0.00277 TL
- PEN: Peru Yeni Solu - 9.6705 TL
- PLN: Polonya Zlotisi - 8.9017 TL
- RSD: Sırp Dinarı - 0.31875 TL
- SGD: Singapur Doları - 26.6059 TL
- SDG: Sudan Poundu - 0.05985 TL
- SYR: Suriye Lirası - 0.00276 TL
- SZL: Svaziland Lilangeni - 1.9502 TL
- THB: Tayland Bahtı - 1.0678 TL
- TND: Tunus Dinarı - 11.2534 TL
- TMT: Türkmenistan Manatı - 10.2688 TL
- UAH: Ukrayna Hryvnası - 0.86709 TL
- OMR: Umman Riyali - 93.3415 TL
- JOD: Ürdün Dinarı - 50.6417 TL
- VND: Vietnam Dongu - 0.00142 TL
- ILS: Yeni İsrail Şekeli - 10.1088 TL
- TWD: Yeni Tayvan Doları - 1.0971 TL
- NZD: Yeni Zelanda Doları - 20.3947 TL
Bu veriler, döviz piyasaları üzerinde finansal analizler yapmak isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.