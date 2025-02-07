TCMB'den Bilgi Amaçlı Döviz Kurları Tablosu

TCMB'den Güncel Döviz Kurları Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu yayınladı. Bu tablo, döviz yatırımcıları ve finans kuruluşları için önemli veriler sunmakta.

Döviz Kodu ve TL Karşılıkları

TCMB'nin açıkladığı kur tablosuna göre bazı dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları şöyle:

ARS: Arjantin Pesosu - 0.03410 TL

Arjantin Pesosu - 0.03410 TL ALL: Arnavutluk Lekü - 0.37740 TL

Arnavutluk Lekü - 0.37740 TL BHD: Bahreyn Dinarı - 95.3272 TL

Bahreyn Dinarı - 95.3272 TL BDT: Bangladeş Takası - 0.29469 TL

Bangladeş Takası - 0.29469 TL BAM: Bosna Hersek Markı - 19.0309 TL

Bosna Hersek Markı - 19.0309 TL BWP: Botsvana Pulası - 2.5983 TL

Botsvana Pulası - 2.5983 TL BRL: Brezilya Reali - 6.2359 TL

Brezilya Reali - 6.2359 TL DZD: Cezayir Dinarı - 0.26589 TL

Cezayir Dinarı - 0.26589 TL CZK: Çek Korunası - 1.4870 TL

Çek Korunası - 1.4870 TL IDR: Endonezya Rupisi - 0.00221 TL

Endonezya Rupisi - 0.00221 TL MAD: Fas Dirhemi - 3.5910 TL

Fas Dirhemi - 3.5910 TL PHP: Filipin Pesosu - 0.61907 TL

Filipin Pesosu - 0.61907 TL ZAR: Güney Afrika Randı - 1.9503 TL

Güney Afrika Randı - 1.9503 TL GEL: Gürcistan Lari - 12.8902 TL

Gürcistan Lari - 12.8902 TL INR: Hindistan Rupisi - 0.41069 TL

Hindistan Rupisi - 0.41069 TL HKD: Hong Kong Doları - 4.6140 TL

Hong Kong Doları - 4.6140 TL IQD: Irak Dinarı - 0.02743 TL

Irak Dinarı - 0.02743 TL ISK: İzlanda Kronu - 0.25452 TL

İzlanda Kronu - 0.25452 TL KZT: Kazakistan Tengesi - 0.07047 TL

Kazakistan Tengesi - 0.07047 TL KES: Kenya Şilini - 0.27837 TL

Kenya Şilini - 0.27837 TL COP: Kolombiya Pesosu - 0.00869 TL

Kolombiya Pesosu - 0.00869 TL LYD: Libya Dinarı - 7.3187 TL

Libya Dinarı - 7.3187 TL HUF: Macar Forinti - 0.09203 TL

Macar Forinti - 0.09203 TL MKD: Makedonya Dinarı - 0.60517 TL

Makedonya Dinarı - 0.60517 TL MYR: Malezya Ringgiti - 8.0941 TL

Malezya Ringgiti - 8.0941 TL MXN: Meksika Pesosu - 1.7535 TL

Meksika Pesosu - 1.7535 TL EGP: Mısır Lirası - 0.71447 TL

Mısır Lirası - 0.71447 TL MDL: Moldova Leyi - 1.9167 TL

Moldova Leyi - 1.9167 TL NAD: Namibya Doları - 1.9504 TL

Namibya Doları - 1.9504 TL NGN: Nijerya Nairası - 0.02388 TL

Nijerya Nairası - 0.02388 TL UZS: Özbekistan Somu - 0.00277 TL

Özbekistan Somu - 0.00277 TL PEN: Peru Yeni Solu - 9.6705 TL

Peru Yeni Solu - 9.6705 TL PLN: Polonya Zlotisi - 8.9017 TL

Polonya Zlotisi - 8.9017 TL RSD: Sırp Dinarı - 0.31875 TL

Sırp Dinarı - 0.31875 TL SGD: Singapur Doları - 26.6059 TL

Singapur Doları - 26.6059 TL SDG: Sudan Poundu - 0.05985 TL

Sudan Poundu - 0.05985 TL SYR: Suriye Lirası - 0.00276 TL

Suriye Lirası - 0.00276 TL SZL: Svaziland Lilangeni - 1.9502 TL

Svaziland Lilangeni - 1.9502 TL THB: Tayland Bahtı - 1.0678 TL

Tayland Bahtı - 1.0678 TL TND: Tunus Dinarı - 11.2534 TL

Tunus Dinarı - 11.2534 TL TMT: Türkmenistan Manatı - 10.2688 TL

Türkmenistan Manatı - 10.2688 TL UAH: Ukrayna Hryvnası - 0.86709 TL

Ukrayna Hryvnası - 0.86709 TL OMR: Umman Riyali - 93.3415 TL

Umman Riyali - 93.3415 TL JOD: Ürdün Dinarı - 50.6417 TL

Ürdün Dinarı - 50.6417 TL VND: Vietnam Dongu - 0.00142 TL

Vietnam Dongu - 0.00142 TL ILS: Yeni İsrail Şekeli - 10.1088 TL

Yeni İsrail Şekeli - 10.1088 TL TWD: Yeni Tayvan Doları - 1.0971 TL

Yeni Tayvan Doları - 1.0971 TL NZD: Yeni Zelanda Doları - 20.3947 TL

Bu veriler, döviz piyasaları üzerinde finansal analizler yapmak isteyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.