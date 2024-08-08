TCMB'den Döviz Kurları Bilgilendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar:
Döviz Kurları Listesi
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03578
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.36517
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|88.8143
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.28491
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.6612
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.4673
|BRL
|Brezilya Reali
|5.9428
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.24883
|CZK
|Çek Korunası
|1.4487
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00211
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.4075
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.58323
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8193
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.4335
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.39876
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.2963
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02556
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.24218
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07022
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00809
|LYD
|Libya Dinarı
|6.9580
|HUF
|Macar Forinti
|0.09235
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.59457
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.4809
|MXN
|Mexika Pesosu
|1.7343
|EGP
|Mısır Lirası
|0.67903
|MDL
|Moldova Leyi
|1.8935
|NAD
|Namibya Doları
|1.8195
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02105
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00265
|PEN
|Peru Yeni Solu
|8.9554
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.4708
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31271
|SGD
|Singapur Doları
|25.2782
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05575
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00257
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.8194
|THB
|Tayland Bahtı
|0.94823
|TND
|Tunus Dinarı
|10.8809
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|9.5655
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.81611
|OMR
|Umman Riyali
|86.9504
|JOD
|Ürdün Dinarı
|47.2175
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00133
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|8.8158
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0328
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|20.0629
Bu bilgiler, döviz işlemleri yapmadan önce dikkate alınması gereken önemli verilerdir. TCMB, döviz kurlarını düzenli olarak güncellemekte ve piyasaya duyurduğu bilgilerin doğruluğunu sağlamaktadır.