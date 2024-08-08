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TCMB'den Döviz Kurları Bilgilendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın döviz kurları tablosu güncellendi.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:57
TCMB'den Döviz Kurları Bilgilendirmesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili güncel bilgileri kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylar:

Döviz Kurları Listesi

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS Arjantin Pesosu 0.03578
ALL Arnavutluk Leki 0.36517
BHD Bahreyn Dinarı 88.8143
BDT Bangladeş Takası 0.28491
BAM Bosna-Hersek Markı 18.6612
BWP Botsvana Pulası 2.4673
BRL Brezilya Reali 5.9428
DZD Cezayir Dinarı 0.24883
CZK Çek Korunası 1.4487
IDR Endonezya Rupisi 0.00211
MAD Fas Dirhemi 3.4075
PHP Filipin Pesosu 0.58323
ZAR Güney Afrika Randı 1.8193
GEL Gürcistan Lari 12.4335
INR Hindistan Rupisi 0.39876
HKD Hong Kong Doları 4.2963
IQD Irak Dinarı 0.02556
ISK İzlanda Kronu 0.24218
KZT Kazakistan Tengesi 0.07022
COP Kolombiya Pesosu 0.00809
LYD Libya Dinarı 6.9580
HUF Macar Forinti 0.09235
MKD Makedonya Dinarı 0.59457
MYR Malezya Ringgiti 7.4809
MXN Mexika Pesosu 1.7343
EGP Mısır Lirası 0.67903
MDL Moldova Leyi 1.8935
NAD Namibya Doları 1.8195
NGN Nijerya Nairası 0.02105
UZS Özbekistan Somu 0.00265
PEN Peru Yeni Solu 8.9554
PLN Polonya Zlotisi 8.4708
RSD Sırp Dinarı 0.31271
SGD Singapur Doları 25.2782
SDG Sudan Poundu 0.05575
SYR Suriye Lirası 0.00257
SZL Svaziland Lilangeni 1.8194
THB Tayland Bahtı 0.94823
TND Tunus Dinarı 10.8809
TMT Türkmenistan Manatı 9.5655
UAH Ukrayna Hryvnası 0.81611
OMR Umman Riyali 86.9504
JOD Ürdün Dinarı 47.2175
VND Vietnam Dongu 0.00133
ILS Yeni İsrail Şekeli 8.8158
TWD Yeni Tayvan Doları 1.0328
NZD Yeni Zelanda Doları 20.0629

Bu bilgiler, döviz işlemleri yapmadan önce dikkate alınması gereken önemli verilerdir. TCMB, döviz kurlarını düzenli olarak güncellemekte ve piyasaya duyurduğu bilgilerin doğruluğunu sağlamaktadır.

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