TCMB'den Döviz Kurları Hakkında Önemli Bilgiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Yeni Döviz Kuru Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere yönelik bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. İşte bu kapsamda belirlenen döviz kurlarının bir listesi:

Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03427 ALL Arnavutluk Leki 0.38108 BHD Bahreyn Dinarı 96.2106 BDT Bangladeş Takası 0.29843 BAM Bosna-Hersek Markı 19.2777 BWP Botsvana Pulası 2.6179 BRL Brezilya Realı 6.3691 DZD Cezayir Dinarı 0.26879 CZK Çek Korunası 1.5045 IDR Endonezya Rupisi 0.00222 MAD Fas Dirhemi 3.6311 PHP Filipin Pesosu 0.62341 ZAR Güney Afrika Randı 1.9607 GEL Gürcistan Lari 12.9083 INR Hindistan Rupisi 0.41735 HKD Hong Kong Doları 4.6623 IQD Irak Dinarı 0.02768 ISK İzlanda Kronu 0.25766 KZT Kazakistan Tengesi 0.07222 KES Kenya Şilini 0.28000 COP Kolombiya Pesosu 0.00885 LYD Lübnan Dinarı 7.4169 HUF Macar Forinti 0.09388 MKD Makedonya Dinarı 0.61415 MYR Malezya Ringgiti 8.1638 MXN Meksika Pesosu 1.7872 EGP Mısır Lirası 0.71673 MDL Moldova Leyi 1.9442 NAD Namibya Doları 1.9605 NGN Nijerya Nairası 0.02404 UZS Özbekistan Somu 0.00280 PEN Peru Yeni Solu 9.8448 PLN Polonya Zlotisi 9.0550 RSD Sırp Dinarı 0.32249 SGD Singapur Doları 26.9897 SDG Sudan Poundu 0.06038 SYR Suriye Lirası 0.00279 SZL Svaziland Lilangeni 1.9608 THB Tayland Bahtı 1.0755 TND Tunus Dinarı 11.4264 TMT Türkmenistan Manatı 10.3607 UAH Ukrayna Hryvnası 0.86924 OMR Umman Riyali 94.1802 JOD Ürdün Dinarı 51.0983 VND Vietnam Dongu 0.00142 ILS Yeni İsrail Şekeli 10.2250 TWD Yeni Tayvan Doları 1.1063 NZD Yeni Zelanda Doları 20.7132

TCMB, bu bilgileri döviz piyasasındaki dalgalanmaları takip etmek ve döviz kuru bilgilerini güncel tutmak amacıyla paylaşmaktadır. Yatırımcılar ve döviz işlemleriyle ilgilenen herkes için önemli bir kaynaktır.