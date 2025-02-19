TCMB'den Döviz Kurları Hakkında Önemli Bilgiler

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını güncelledi. Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:39
TCMB'den Döviz Kurları Hakkında Önemli Bilgiler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Yeni Döviz Kuru Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere yönelik bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. İşte bu kapsamda belirlenen döviz kurlarının bir listesi:

Döviz Kurları

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03427
ALLArnavutluk Leki0.38108
BHDBahreyn Dinarı96.2106
BDTBangladeş Takası0.29843
BAMBosna-Hersek Markı19.2777
BWPBotsvana Pulası2.6179
BRLBrezilya Realı6.3691
DZDCezayir Dinarı0.26879
CZKÇek Korunası1.5045
IDREndonezya Rupisi0.00222
MADFas Dirhemi3.6311
PHPFilipin Pesosu0.62341
ZARGüney Afrika Randı1.9607
GELGürcistan Lari12.9083
INRHindistan Rupisi0.41735
HKDHong Kong Doları4.6623
IQDIrak Dinarı0.02768
ISKİzlanda Kronu0.25766
KZTKazakistan Tengesi0.07222
KESKenya Şilini0.28000
COPKolombiya Pesosu0.00885
LYDLübnan Dinarı7.4169
HUFMacar Forinti0.09388
MKDMakedonya Dinarı0.61415
MYRMalezya Ringgiti8.1638
MXNMeksika Pesosu1.7872
EGPMısır Lirası0.71673
MDLMoldova Leyi1.9442
NADNamibya Doları1.9605
NGNNijerya Nairası0.02404
UZSÖzbekistan Somu0.00280
PENPeru Yeni Solu9.8448
PLNPolonya Zlotisi9.0550
RSDSırp Dinarı0.32249
SGDSingapur Doları26.9897
SDGSudan Poundu0.06038
SYRSuriye Lirası0.00279
SZLSvaziland Lilangeni1.9608
THBTayland Bahtı1.0755
TNDTunus Dinarı11.4264
TMTTürkmenistan Manatı10.3607
UAHUkrayna Hryvnası0.86924
OMRUmman Riyali94.1802
JODÜrdün Dinarı51.0983
VNDVietnam Dongu0.00142
ILSYeni İsrail Şekeli10.2250
TWDYeni Tayvan Doları1.1063
NZDYeni Zelanda Doları20.7132

TCMB, bu bilgileri döviz piyasasındaki dalgalanmaları takip etmek ve döviz kuru bilgilerini güncel tutmak amacıyla paylaşmaktadır. Yatırımcılar ve döviz işlemleriyle ilgilenen herkes için önemli bir kaynaktır.

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