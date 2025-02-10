DOLAR
35,99 0,01%
EURO
37,21 0,01%
ALTIN
3.359,1 -1,58%
BITCOIN
3.517.866,24 -1,56%

TCMB'den Elektrik Tüketimi ve Sanayi Üretimi Analizi: 2021 Sonrası Değişimler

TCMB, sanayi üretimi ile elektrik tüketimi ilişkisini inceledi; artan elektrik maliyetleri, sanayiin kendi üretimini artırmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:04
TCMB'den Elektrik Tüketimi ve Sanayi Üretimi Analizi: 2021 Sonrası Değişimler

TCMB'nin Elektrik Tüketimi Analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yayımlanan 'Ekonomi Notları' çalışmasında, 2021 sonrası artan elektrik maliyetleri ile sanayi kuruluşlarının kendi tesislerinde elektrik üretimini artırdığına dikkat çekti. Ancak, bu durumun toplam verilerde yansıtılmaması, elektrik tüketimi göstergelerinin geçmiş dönemlere göre daha zayıf görünmesine neden olduğuna işaret ediyor.

Sanayi Üretimi ve Elektrik Tüketimi Arasındaki Ayrışma

Çalışmada, 2017-2024 dönemi için sanayi üretimi ile elektrik tüketimi arasındaki ilişkinin incelendiği ve iki veri serisi arasında gözlemlenen ayrışmanın nedenleri araştırıldığı belirtildi. Özellikle 2021'in ikinci yarısından itibaren, bu iki gösterge arasında yüksek korelasyonun zayıflamaya başladığı vurgulandı.

Artan Elektrik Maliyetlerinin Etkisi

TCMB, sanayi kuruluşlarının elektrik maliyetlerindeki artış sonrası kendi enerji ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi panelleri gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını artırdığını ifade etti. Bu durumda, ulusal elektrik dağıtım sisteminden kullandıkları enerji miktarının azaldığı kaydedildi. Ancak, bu tüketim verilerinin raporlanmaması nedeniyle toplam elektrik tüketimiyle ilgili verilerin daha zayıf görünmesi değerlendirilmektedir.

Politika Yapıcılar İçin Önemli Uyarılar

Çalışmada, araştırmacılar ve politika yapıcıların, sanayi üretimi görünümüne yönelik öngörülerde bulunurken, elektrik üretimi ve tüketimi dinamiklerindeki son dönem değişimlerini dikkate almalarının önemine vurgu yapıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'den Elektrik Tüketimi ve Sanayi Üretimi Analizi: 2021 Sonrası Değişimler
2
AB, ABD'nin Çelik ve Alüminyum Vergilerine Karşılık Verecek
3
Piyasalarda Gün Ortası: Dolar ve Euro Fiyatları, BIST 100 Endeksi
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi
5
Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Şubatta Artış Gösterdi
6
Norveç Varlık Fonu Türkiye'ye Rekor 1,5 Milyar Dolar Yatırım Yaptı

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!