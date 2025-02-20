TCMB'den Enflasyon Beklentileri Analizi: Çıpalanma İyileşiyor

TCMB, enflasyon beklentilerinin çıpalamasının fiyat istikrarını destekleyeceğini vurguladı. Yeni analizde iyileşme belirtileri tespit edildi.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 08:53
TCMB'den Enflasyon Beklentileri Analizi: Çıpalanma İyileşiyor

TCMB'den Önemli Çıpalama Analizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentilerinin çıpalanması konusunda önemli bir analiz yayımladı. Analizde, "Çıpalama ölçütlerinde görülen iyileşmenin önümüzdeki dönemlerde devam etmesi, fiyat istikrarının sağlanmasını ve sürdürülmesini destekleyecektir," ifadelerine yer verildi.

Analizin Detayları ve Yazarları

TCMB Başdanışmanları Halil İbrahim Aydın ve Eren Ocakverdi ile Araştırmacı Velihan Başpınar tarafından hazırlanan "Para Politikası ve Beklentilerin Çıpalanması" adlı analiz, Bankanın Merkezin Güncesi blog sayfasında yayımlandı. Analizde, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasının fiyat istikrarının sağlanmasında kritik bir rol oynadığı belirtiliyor.

Beklentilerin Çıpalaması ve İyileşmeler

Analizde, "Beklentilerin çıpalandığı bir ortamda enflasyon beklentileri, merkez bankalarının hedeflerine yakınlaşırken, zaman içinde farklı beklentilerin de bir araya geldiği görülmektedir," denildi. TCMB, bu analizde, piyasa katılımcıları, firmalar ve hanehalklarının enflasyon beklentilerinin çıpalanmasına yönelik bulgularını paylaştı.

Çıpalama ölçütlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, Piyasa Katılımcıları Anketi’nde (PKA) yer alan 12 aylık enflasyon beklentilerinin TCMB tahminleriyle hareketli sapmalarının hesaplandığı aktarıldı. Bu verilerin yanı sıra, zaman içerisindeki oynaklık ve anket katılımcıları arasındaki farklı beklentiler de incelendi.

Oynaklık ve Yayılımın Gözlemi

Analizde, "Yakın döneme bakıldığında, oynaklık ölçütünün gerileme eğiliminde olduğu gözleniyor," denildi. Sıkı para politikasının uygulandığı 2023 ikinci yarısından itibaren piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri ile TCMB tahminleri arasındaki sapmaların azaldığı görüldü.

Yayılım ölçütü de analizde önemli bir yere sahip; anket katılımcıları arasındaki uzlaşının artması, beklentilerin çıpalanmasına katkı sağlıyor. Yayılımın zaman içerisinde azalması, katılımcıların beklentilerinin birbirine yakınlaştığı anlamına geliyor.

Genel Değerlendirme ve Gelecek Beklentileri

Sonuç olarak, analize göre, 2021'in son çeyreğinden itibaren zayıflayan çıpalamanın, sıkı para politikası altında giderek iyileştiği tespit edildi. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin, hanehalkı ve firmalardan daha az oynak olduğu vurgulandı.

Sonuç olarak, 2023'ün ikinci yarısından itibaren uygulanan sıkı para politikası ile birlikte enflasyon beklentilerinde belirgin bir iyileşme gözlemleniyor. TCMB, önümüzdeki dönemde bu iyileşmenin devam etmesini ve fiyat istikrarının sağlanmasını bekliyor.

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