TCMB'den Güncel Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Yeni değerler aşağıdaki gibi oluştu:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 35.5915 35.6556 35.5666 35.7091 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.2427 22.3877 22.1404 22.5221 1 DANİMARKA KRONU 4.9558 4.9801 4.9523 4.9916 1 EURO 37.0294 37.0961 37.0035 37.1518 1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.7365 43.9646 43.7059 44.0305 1 İSVİÇRE FRANGI 39.1409 39.3922 39.0822 39.4513 1 İSVEÇ KRONU 3.2147 3.2479 3.2124 3.2554 1 KANADA DOLARI 24.6952 24.8066 24.6039 24.9009 1 KUVEYT DİNARI 114.8064 116.3086 113.0843 118.0533 1 NORVEÇ KRONU 3.1438 3.1649 3.1416 3.1722 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.4881 9.5052 9.4169 9.5764 100 JAPON YENİ 22.6865 22.8367 22.6025 22.9235 1 BULGAR LEVASI 18.8267 19.0731 - - 1 RUMEN LEYİ 7.3999 7.4968 - - 100 RUS RUBLESİ 0.3570 0.3616 - - 100 İRAN RİYALİ 0.0080 0.0081 - - 1 ÇİN YUANI 4.8571 4.9207 - - 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1269 0.1286 - - 1 KATAR RİYALİ 9.7078 9.8348 - - 1 GÜNEY KORE WONU 0.0246 0.0249 - - 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.8188 21.0913 - - 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.6357 9.7617 - -

Çapraz Kurlarda Son Durum

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi 1 ABD DOLARI 1.5964 AVUSTRALYA DOLARI 1 ABD DOLARI 7.1707 DANİMARKA KRONU 1 ABD DOLARI 0.9072 İSVİÇRE FRANGI 1 ABD DOLARI 11.02 İSVEÇ KRONU 1 ABD DOLARI 156.51 JAPON YENİ 1 ABD DOLARI 1.4393 KANADA DOLARI 1 ABD DOLARI 11.29 NORVEÇ KRONU 1 EURO 1.0404 ABD DOLARI 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2309 ABD DOLARI 1 KUVEYT DİNARI 3.2438 ABD DOLARI 1 ABD DOLARI 1.8799 BULGAR LEVASI 1 ABD DOLARI 4.7828 RUMEN LEYİ 1 ABD DOLARI 99.14 RUS RUBLESİ 1 ABD DOLARI 442081 İRAN RİYALİ 1 ABD DOLARI 7.2866 ÇİN YUANI 1 ABD DOLARI 278.71 PAKİSTAN RUPİSİ 1 ABD DOLARI 1438 KATAR RİYALİ 1 ABD DOLARI 1.7000 GÜNEY KORE WONU 1 ABD DOLARI 3.6730 AZERBAYCAN YENİ MANATI 1 ABD DOLARI 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bu döviz kurları, yatırımcılar ve işletmeler için piyasa hareketlerini anlamak açısından kritik öneme sahiptir. TCMB'nin düzenli olarak güncellediği döviz kuru bilgileri, ekonomideki dalgalanmaları takip etmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynaktır.