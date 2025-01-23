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TCMB'den Güncel Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası güncel döviz kurlarını açıkladı. ABD Doları ve Euro'daki son değerler dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 15:38
TCMB'den Güncel Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı. Yeni değerler aşağıdaki gibi oluştu:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI35.591535.655635.566635.7091
1AVUSTRALYA DOLARI22.242722.387722.140422.5221
1DANİMARKA KRONU4.95584.98014.95234.9916
1EURO37.029437.096137.003537.1518
1İNGİLİZ STERLİNİ43.736543.964643.705944.0305
1İSVİÇRE FRANGI39.140939.392239.082239.4513
1İSVEÇ KRONU3.21473.24793.21243.2554
1KANADA DOLARI24.695224.806624.603924.9009
1KUVEYT DİNARI114.8064116.3086113.0843118.0533
1NORVEÇ KRONU3.14383.16493.14163.1722
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ9.48819.50529.41699.5764
100JAPON YENİ22.686522.836722.602522.9235
1BULGAR LEVASI18.826719.0731--
1RUMEN LEYİ7.39997.4968--
100RUS RUBLESİ0.35700.3616--
100İRAN RİYALİ0.00800.0081--
1ÇİN YUANI4.85714.9207--
1PAKİSTAN RUPİSİ0.12690.1286--
1KATAR RİYALİ9.70789.8348--
1GÜNEY KORE WONU0.02460.0249--
1AZERBAYCAN YENİ MANATI20.818821.0913--
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ9.63579.7617--

Çapraz Kurlarda Son Durum

BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.5964AVUSTRALYA DOLARI
1ABD DOLARI7.1707DANİMARKA KRONU
1ABD DOLARI0.9072İSVİÇRE FRANGI
1ABD DOLARI11.02İSVEÇ KRONU
1ABD DOLARI156.51JAPON YENİ
1ABD DOLARI1.4393KANADA DOLARI
1ABD DOLARI11.29NORVEÇ KRONU
1EURO1.0404ABD DOLARI
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2309ABD DOLARI
1KUVEYT DİNARI3.2438ABD DOLARI
1ABD DOLARI1.8799BULGAR LEVASI
1ABD DOLARI4.7828RUMEN LEYİ
1ABD DOLARI99.14RUS RUBLESİ
1ABD DOLARI442081İRAN RİYALİ
1ABD DOLARI7.2866ÇİN YUANI
1ABD DOLARI278.71PAKİSTAN RUPİSİ
1ABD DOLARI1438KATAR RİYALİ
1ABD DOLARI1.7000GÜNEY KORE WONU
1ABD DOLARI3.6730AZERBAYCAN YENİ MANATI
1ABD DOLARI3.6730BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bu döviz kurları, yatırımcılar ve işletmeler için piyasa hareketlerini anlamak açısından kritik öneme sahiptir. TCMB'nin düzenli olarak güncellediği döviz kuru bilgileri, ekonomideki dalgalanmaları takip etmek isteyen herkes için vazgeçilmez bir kaynaktır.

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