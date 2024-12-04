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TCMB'den İki Yeni TL Depo Alım İhalesi Düzenlendi

TCMB, 20 ve 410 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı. Faiz oranları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:08
TCMB'den İki Yeni TL Depo Alım İhalesi Düzenlendi

TCMB, 20 ve 410 Milyar Liralık İhalelerle Piyasaya Girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 410 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi. Bu ihalelerle birlikte, bankanın piyasa likiditesini sağlama yönündeki adımları dikkat çekiyor.

11 Aralık Vadeli TL Depo İhalesi

TCMB'nin 11 Aralık vadeli 20 milyar liralık depo alım ihalesinde, hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 9 milyar lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

5 Aralık Vadeli TL Depo İhalesi

Bankanın 5 Aralık vadeli 410 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 375 milyar 501 milyon lira oldu. Bu ihalede de minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Bu gelişmeler, piyasalarda likidite yönetimi ve faiz oranları üzerindeki etkileri açısından büyük önem taşımakta.

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