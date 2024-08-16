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TCMB'den Konut Fiyat Endeksi Revizyonu Değerlendirmesi

TCMB, konut fiyat endeksinde yapılan revizyonu değerlendirerek veri setinin zamanlılığına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:46
TCMB'den Konut Fiyat Endeksi Revizyonu Değerlendirmesi

TCMB Ekonomistlerinden Konut Fiyat Endeksi Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekonomistleri, konut fiyat endeksi hesaplamalarında yapılan revizyonun önemini vurguladı. Ekonomistler Özgül Atılgan Ayanoğlu ve Erdi Kızılkaya, bu yeni yöntemin piyasa koşullarının hızlı değiştiği dönemlerde daha doğru verilere ulaşılmasına imkan sağladığını belirtti.

Yeni Yöntemle Zamanlılık Kazanımı

Yeni hesaplama yönteminin, eski yöntemdeki üç aylık veri seti yerine aylık veri seti kullanarak hesaplandığı ifade edildi. Bu sayede, KFE'nin (Konut Fiyat Endeksi) daha hızlı bir şekilde t+15 günde açıklanabileceği belirtiliyor.

Geliştirilmiş Hesaplama Yöntemi

Yapılan revizyonda, bankalardan alınan değerleme raporları ile 2012 yılından itibaren aylık frekansta KFE üretildiği ve kalite etkisini arındıran hedonik regresyon yöntemi ile verilerin işlendiği bilgisi verildi. Yeni yöntem sayesinde konut fiyatlarındaki değişimlerin daha net bir şekilde izlenebileceği aktarılıyor.

Geçmiş Verilerin Yeniden İncelenmesi

Değerlendirmeden, eski yöntemdeki hesaplamaların belirli dönemler arasında hatalı yorumlara yol açabileceği sonucuna varıldı. Örnek olarak, pandemi döneminde konut kredilerindeki kampanyaların etkisiyle oluşan verilerin, eski yöntemle doğru bir şekilde izlenemediği kaydedildi.

Konut Piyasasının İzlenebilirliği Artacak

Konut fiyat endeksi revizyonunun, politika yapıcılar ve piyasa profesyonellerinin konut piyasasındaki gelişmeleri daha detaylı bir şekilde izlemelerine yardımcı olacağı öngörülüyor.

Sonuç olarak, TCMB'nin revize edilen konut fiyat endeksi verileri ile piyasa dinamiklerinin daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi sağlanacak.

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