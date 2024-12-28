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TCMB'den Reeskont ve Avans Faiz Oranları Açıklandı: Yüzde 48,25 ile 49,25

TCMB, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını belirledi. Reeskont faiz oranı yüzde 48,25, avans faizi ise yüzde 49,25 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 09:20
TCMB'den Reeskont ve Avans Faiz Oranları Açıklandı: Yüzde 48,25 ile 49,25

TCMB’den Yeni Faiz Oranı Düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında uygulanan reeskont ve avans işlemleri için faiz oranlarını yeniden belirledi.

Reeskont ve Avans Faiz Oranları Ne Kadar?

Yapılan açıklamaya göre, reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 48,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 49,25 olarak tespit edildi.

Resmi Gazete Yayımlandı

Bu düzenleme, TCMB'nin reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliğ ile birlikte Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ekonomik gelişmeler doğrultusunda belirlenen bu faiz oranları, piyasalardaki likidite durumunu ve ticari faaliyetleri etkilemesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmekte.

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