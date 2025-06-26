DOLAR
39,84 -0,17%
EURO
46,62 0,24%
ALTIN
4.262,74 -0,12%
BITCOIN
4.257.955,97 0,8%

TCMB'den Sınır Ötesi Ödeme İnovasyonu: TR Karekodu Standart Haline Getiriliyor

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Ödeme Sistemleri Zirvesi'nde TR karekodu ile ödeme standartlaştırma çalışmalarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.06.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.06.2025 16:40
TCMB'den Sınır Ötesi Ödeme İnovasyonu: TR Karekodu Standart Haline Getiriliyor

TCMB, Sınır Ötesi Ödemelerde Yenilikler Sunuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, "Ödeme Sistemleri Zirvesi" kapsamında yaptığı konuşmada, dünyadaki merkez bankaları ile sınır ötesi ödemeler konusunda iş birliği yaptıklarını duyurdu. Karahan, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Ödeme Sistemleri Zirvesi İstanbul'da Başladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen zirve, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile birlikte İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karahan, burada 2021'de devreye alınan FAST anlık ödeme sisteminin, Türkiye'nin finansal ekosistemi için kritik bir mihenk taşı olduğunu vurguladı. FAST, artık Türkiye genelinde günde 15 milyon işlem hacmiyle yaygın bir şekilde kullanılmakta.

TR Karekodu ile Ödeme İnovasyonu

Hatice Karahan, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile birlikte geliştirdikleri katman servislerin de önemli olduğuna değinerek, "TR karekod standartlarının oluşturulması, sağladığımız bir diğer reform oldu. Bu sayede, her alanda inovasyona katkı sağladık," dedi.

Dijital İnovasyon ve İş Birliği Zorunluluğu

Karahan, ödemelerdeki inovasyonun, ödeme sistemi servis sağlayıcıları arasında iş birliğini artıracağını belirtti. Karahan sözlerine şöyle devam etti: "Sınır ötesi ödemeler alanında, diğer ülkelerin anlık ödeme sistemleriyle FAST sistemimizi bağlama konusunda araştırmalarımız sürüyor. Dijital inovasyon sürekli devam eden bir konu ve gelişmelere adapte olmak elzem."

Sonuç olarak, TCMB, ödeme sistemleri alanında yaptığı yeniliklerle global düzeyde önemli bir konumda yer almayı hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Türkiye Bankalar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Ödeme Sistemleri Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Türkiye Bankalar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Ödeme Sistemleri Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Bayraktar, Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreninde Konuştu
2
Uraloğlu, 500 Milyon TL'lik Demiryolu Destek Programını Duyurdu
3
ODTÜ'de Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin Açılışı Gerçekleşti
4
Trendyol ve Castle Investments, Ankara'da Veri Merkezi İçin Anlaşma İmzaladı
5
İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni Gerçekleşti
6
Kütahya'da 14. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi Başladı
7
Toyota Boshoku Türkiye'ye 'Engelli Dostu İş Yeri Belgesi' Verildi

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı

Akaryakıt Fiyatlarında Büyük İndirim Kapıda!

Bedelli Askerlik Ücretinde Son Gün: 30 Haziran

Asgari Ücret Temmuz Zammı İçin Gözler TBMM'de: Bakan Işıkhan Ne Yanıt Verecek?