TCMB'den Sınır Ötesi Ödeme İnovasyonu: TR Karekodu Standart Haline Getiriliyor

TCMB, Sınır Ötesi Ödemelerde Yenilikler Sunuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, "Ödeme Sistemleri Zirvesi" kapsamında yaptığı konuşmada, dünyadaki merkez bankaları ile sınır ötesi ödemeler konusunda iş birliği yaptıklarını duyurdu. Karahan, "TR karekodu ile ödemeleri bir standart haline getirmekten gurur duyuyoruz," ifadelerini kullandı.

Ödeme Sistemleri Zirvesi İstanbul'da Başladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen zirve, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile birlikte İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karahan, burada 2021'de devreye alınan FAST anlık ödeme sisteminin, Türkiye'nin finansal ekosistemi için kritik bir mihenk taşı olduğunu vurguladı. FAST, artık Türkiye genelinde günde 15 milyon işlem hacmiyle yaygın bir şekilde kullanılmakta.

TR Karekodu ile Ödeme İnovasyonu

Hatice Karahan, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ile birlikte geliştirdikleri katman servislerin de önemli olduğuna değinerek, "TR karekod standartlarının oluşturulması, sağladığımız bir diğer reform oldu. Bu sayede, her alanda inovasyona katkı sağladık," dedi.

Dijital İnovasyon ve İş Birliği Zorunluluğu

Karahan, ödemelerdeki inovasyonun, ödeme sistemi servis sağlayıcıları arasında iş birliğini artıracağını belirtti. Karahan sözlerine şöyle devam etti: "Sınır ötesi ödemeler alanında, diğer ülkelerin anlık ödeme sistemleriyle FAST sistemimizi bağlama konusunda araştırmalarımız sürüyor. Dijital inovasyon sürekli devam eden bir konu ve gelişmelere adapte olmak elzem."

Sonuç olarak, TCMB, ödeme sistemleri alanında yaptığı yeniliklerle global düzeyde önemli bir konumda yer almayı hedefliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Ödeme Sistemleri Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve sektörel kapasitenin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Ödeme Sistemleri Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.