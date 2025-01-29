TCMB'den TL Depo Alım İhaleleri: Faiz Oranları ve Gerçekleşen Tutarlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz günlerde 760 milyar lira, 100 milyar lira ve 20 milyar lira olmak üzere üç TL depo alım ihalesi düzenledi.

760 Milyar Liralık İhale

TCMB'nin 30 Ocak vadeli 760 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 613 milyar 237 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede minimum faiz oranı yüzde 44,98, maksimum ve ortalama faiz oranları ise yüzde 45 olarak belirlendi.

100 Milyar Liralık İhale

26 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 15 milyar 750 milyon lira oldu. Bu ihale için minimum faiz oranı 45,9, maksimum faiz oranı 45,99 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 45,97 olarak gerçekleşti.

20 Milyar Liralık İhale

Bankanın 5 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 304 milyon lira olarak kaydedildi. İhalede minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.