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TCMB'den TL Depo Alım İhalesi: 14,8 Milyar Lira Teklif

TCMB'nin TL depo alım ihalesinde 14,8 milyar liralık teklif geldi.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 12:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:13
TCMB'den TL Depo Alım İhalesi: 14,8 Milyar Lira Teklif

TCMB'nin TL Depo Alım İhalesi Gündemde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün gerçekleştirdiği TL depo alım ihalesi ile dikkatleri üzerine çekti. İhaleye toplam 14 milyar 812 milyon liralık teklif sunuldu.

İhale Detayları

TCMB'nin açtığı ihale tutarı 50 milyar lira olarak belirlenirken, ihale sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı.

İhalede, minimum faiz oranı %49,99, maksimum faiz oranı %50 ve ortalama faiz oranı %50 olarak ilan edildi.

Gelen teklifler, piyasa dinamikleri ve TCMB'nin para politikaları açısından büyük önem taşımakta. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, bu tür ihalelerin geçerliliğini artırmaktadır.

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