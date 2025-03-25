TCMB'den Yeni Video: Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemi

TCMB, Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemi hakkında bir video yayınladı. NDF işlemlerinin detayları anlatılıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 09:03
TCMB'den Yeni Video: Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Türk Lirası Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemi" başlıklı yeni bir video yayınladı. Bu video ile birlikte, İngilizce kısaltmasıyla NDF (endief) olarak bilinen Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin nasıl işlediğine dair bilgiler verildi.

Videoda NDF'nin finansal bir araç olduğu belirtilirken, bu işlemlerin özellikle ihracatçılar ve ithalatçılar gibi ileri tarihte yabancı para cinsinden işlem yapacak firmaların kur riskinden korunmalarını sağladığı vurgulandı.

Bir örnek üzerinden açıklanan işlemde, bir şirketin gelecek ay 1 milyon dolar ödeme yapması durumunda, belirtilen şirketin kur riskinden kaçınmak için bugünden 1 ay vadeli döviz işlemi yapmak isteyeceği ortaya koyuldu. Videoda, dolar kuru işlem gününde 35 lira olarak kabul edilirken, bir ay sonrası için uzlaşılan dolar kurunun 36 lira olduğu varsayıldı.

Vade bitiminde, yani bir ay sonra, dolar kurunun 36,5 lira olarak gerçekleşmesi durumunda, gerçekleşen kurun sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş üzerinde olması nedeniyle, 1 milyon dolar için oluşan 500 bin liralık farkın Merkez Bankası tarafından karşılanacağı ifade edildi. Eğer dolar kuru sözleşmede belirlenen seviyenin 50 kuruş altında, yani 35,5 lira olarak gerçekleşirse, bu durumda oluşan 500 bin liralık farkın karşı tarafın Merkez Bankasına ödeneceği aktarıldı.

Sözleşmede belirlenen kur ile vade sonunda gerçekleşen kurun eşit olması halinde taraflar arasında herhangi bir nakit alışverişi gerçekleşmeyeceği bilgisi de videoda yer aldı. Bu şekilde, şirketlerin NDF işlemi yaparak ellerindeki parayla döviz almak zorunda kalmadan bir ay sonra ihtiyaç duyacakları 1 milyon doları garanti altına almış oldukları vurgulandı.

Bununla birlikte, Merkez Bankası'nın NDF'ler aracılığıyla kurlarda gözlenen oynaklıkları azaltmayı hedeflediği ve döviz piyasalarının etkinliğini destekleyerek reel sektörün kur riskini etkin yönetme kapasitesinin artmasına yardımcı olacağı kaydedildi. Hatırlatmak gerekir ki, TCMB, döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla 20 Mart 2025'te Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlamıştı.

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