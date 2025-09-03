TCMB Döviz Kurları (15:30) — Dolar, Euro ve Güncel Kurlar

TCMB Döviz Kurları (15:30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları:
Ana Döviz Kurları
1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.0851, Döviz Satış: 41.1591, Efektif Alış: 41.0563, Efektif Satış: 41.2208
1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.7484, Döviz Satış: 26.9228, Efektif Alış: 26.6253, Efektif Satış: 27.0843
1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4016, Döviz Satış: 6.4330, Efektif Alış: 6.3971, Efektif Satış: 6.4478
1 EURO — Döviz Alış: 47.8487, Döviz Satış: 47.9349, Efektif Alış: 47.8152, Efektif Satış: 48.0068
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 54.9405, Döviz Satış: 55.2269, Efektif Alış: 54.9020, Efektif Satış: 55.3097
1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.9504, Döviz Satış: 51.2776, Efektif Alış: 50.8740, Efektif Satış: 51.3545
1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3310, Döviz Satış: 4.3758, Efektif Alış: 4.3280, Efektif Satış: 4.3859
1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7346, Döviz Satış: 29.8687, Efektif Alış: 29.6246, Efektif Satış: 29.9822
1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.5403, Döviz Satış: 135.2877, Efektif Alış: 131.5372, Efektif Satış: 137.3170
1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0867, Döviz Satış: 4.1141, Efektif Alış: 4.0838, Efektif Satış: 4.1236
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9496, Döviz Satış: 10.9693, Efektif Alış: 10.8675, Efektif Satış: 11.0516
100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.5758, Döviz Satış: 27.7584, Efektif Alış: 27.4738, Efektif Satış: 27.8639
1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.3275, Döviz Satış: 24.6458
1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3691, Döviz Satış: 9.4917
1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.5056, Döviz Satış: 0.5122
1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7172, Döviz Satış: 5.7920
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14396, Döviz Satış: 0.14585
1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2082, Döviz Satış: 11.3549
100 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02939, Döviz Satış: 0.02977
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.0322, Döviz Satış: 24.3467
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1230, Döviz Satış: 11.2685
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI = 1.5324 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI = 6.4080 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI = 0.8045 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI = 9.4460 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 148.63 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI = 1.3799 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI = 10.03 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI = 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO = 1.1646 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3395 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI = 3.2687 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI = 1.6794 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI = 4.3606 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI = 80.80 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI = 7.1460 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI = 283.78 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI = 3.6451 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI = 1390 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
SDR (Özel Çekme Hakkı)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36612 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.1777 TÜRK LİRASI