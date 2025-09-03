DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,98 -0,01%
ALTIN
4.693,96 -0,4%
BITCOIN
4.586.995,73 -0,03%

TCMB Döviz Kurları (15:30) — Dolar, Euro ve Güncel Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları: ABD Doları, Euro, Sterlin, İsviçre Frangı ve çapraz kurlar.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 15:35
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Dolar, Euro ve Güncel Kurlar

TCMB Döviz Kurları (15:30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları:

Ana Döviz Kurları

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 41.0851, Döviz Satış: 41.1591, Efektif Alış: 41.0563, Efektif Satış: 41.2208

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.7484, Döviz Satış: 26.9228, Efektif Alış: 26.6253, Efektif Satış: 27.0843

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.4016, Döviz Satış: 6.4330, Efektif Alış: 6.3971, Efektif Satış: 6.4478

1 EURO — Döviz Alış: 47.8487, Döviz Satış: 47.9349, Efektif Alış: 47.8152, Efektif Satış: 48.0068

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 54.9405, Döviz Satış: 55.2269, Efektif Alış: 54.9020, Efektif Satış: 55.3097

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.9504, Döviz Satış: 51.2776, Efektif Alış: 50.8740, Efektif Satış: 51.3545

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3310, Döviz Satış: 4.3758, Efektif Alış: 4.3280, Efektif Satış: 4.3859

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7346, Döviz Satış: 29.8687, Efektif Alış: 29.6246, Efektif Satış: 29.9822

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.5403, Döviz Satış: 135.2877, Efektif Alış: 131.5372, Efektif Satış: 137.3170

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0867, Döviz Satış: 4.1141, Efektif Alış: 4.0838, Efektif Satış: 4.1236

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9496, Döviz Satış: 10.9693, Efektif Alış: 10.8675, Efektif Satış: 11.0516

100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.5758, Döviz Satış: 27.7584, Efektif Alış: 27.4738, Efektif Satış: 27.8639

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.3275, Döviz Satış: 24.6458

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3691, Döviz Satış: 9.4917

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.5056, Döviz Satış: 0.5122

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7172, Döviz Satış: 5.7920

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14396, Döviz Satış: 0.14585

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.2082, Döviz Satış: 11.3549

100 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02939, Döviz Satış: 0.02977

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 24.0322, Döviz Satış: 24.3467

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.1230, Döviz Satış: 11.2685

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5324 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.4080 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.8045 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.4460 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 148.63 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3799 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 10.03 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1646 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3395 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2687 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6794 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3606 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 80.80 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1460 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.78 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6451 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1390 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

SDR (Özel Çekme Hakkı)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36612 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.1777 TÜRK LİRASI

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)
2
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Dolar, Euro ve Güncel Kurlar
3
Cevdet Yılmaz: Ağustos Verileriyle Dış Ticaret Dengesi İyileşti
4
Zalando, AB içerik kuralları davasını kaybetti: Genel Mahkeme kararı onadı
5
MINEX 11 İzmir'de Açıldı: Türkiye'nin Madencilik Gücü Dünyaya Sunuluyor
6
Lenin: Dünyanın İlk Nükleer Buzkıranı 30 Yılın Ardından Müze Oldu
7
Asya Borsalarında Satış Baskısı: Güney Kore Hariç Negatif Seyir

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor