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TCMB Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği döviz kurları güncellendi. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:40
TCMB Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını güncelledi. Aşağıda saat 15.30'da belirlenen döviz kurları yer almaktadır:

Döviz Alım ve Satım Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 32.9509 33.0102 32.9278 33.0597
1 AVUSTRALYA DOLARI 21.5244 21.6647 21.4254 21.7947
1 DANİMARKA KRONU 4.7789 4.8014 4.7746 4.8124
1 EURO 35.7110 35.7754 35.6860 35.8290
1 İNGİLİZ STERLİNİ 42.2259 42.4461 42.1964 42.5098
1 İSVİÇRE FRANGI 37.1668 37.4055 37.1111 37.4616
1 İSVEÇ KRONU 3.0320 3.0633 3.0298 3.0704
1 KANADA DOLARI 23.7828 23.8901 23.6948 23.9809
1 KUVEYT DİNARI 107.1630 108.5653 105.5556 110.1937
1 NORVEÇ KRONU 2.9873 3.0074 2.9852 3.0143
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8.7833 8.7991 8.7174 8.8651
1 JAPON YENİ 21.3946 21.5363 21.3154 21.6181
1 BULGAR LEVASI 18.1560 18.3936
1 RUMEN LEYİ 7.1420 7.2355
100 RUS RUBLESİ 0.3790 0.3839

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI 1.5273 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 6.8858 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.8845 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 10.82 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 153.65 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.3836 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 11.00 NORVEÇ KRONU

Diğer Kurlar

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.3260 7 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 43.7344 TÜRK LİRASI

Not: Belirtilen döviz kurları, yatırım kararlarınızda kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.

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