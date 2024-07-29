TCMB Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarını güncelledi. Aşağıda saat 15.30'da belirlenen döviz kurları yer almaktadır:
Döviz Alım ve Satım Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|32.9509
|33.0102
|32.9278
|33.0597
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|21.5244
|21.6647
|21.4254
|21.7947
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.7789
|4.8014
|4.7746
|4.8124
|1
|EURO
|35.7110
|35.7754
|35.6860
|35.8290
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|42.2259
|42.4461
|42.1964
|42.5098
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|37.1668
|37.4055
|37.1111
|37.4616
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.0320
|3.0633
|3.0298
|3.0704
|1
|KANADA DOLARI
|23.7828
|23.8901
|23.6948
|23.9809
|1
|KUVEYT DİNARI
|107.1630
|108.5653
|105.5556
|110.1937
|1
|NORVEÇ KRONU
|2.9873
|3.0074
|2.9852
|3.0143
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|8.7833
|8.7991
|8.7174
|8.8651
|1
|JAPON YENİ
|21.3946
|21.5363
|21.3154
|21.6181
|1
|BULGAR LEVASI
|18.1560
|18.3936
|
|
|1
|RUMEN LEYİ
|7.1420
|7.2355
|
|
|100
|RUS RUBLESİ
|0.3790
|0.3839
|
|
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|Döviz Cinsi
|1
|ABD DOLARI
|1.5273
|AVUSTRALYA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|6.8858
|DANİMARKA KRONU
|1
|ABD DOLARI
|0.8845
|İSVİÇRE FRANGI
|1
|ABD DOLARI
|10.82
|İSVEÇ KRONU
|1
|ABD DOLARI
|153.65
|JAPON YENİ
|1
|ABD DOLARI
|1.3836
|KANADA DOLARI
|1
|ABD DOLARI
|11.00
|NORVEÇ KRONU
Diğer Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|1.3260
|7 ABD DOLARI
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|43.7344
|TÜRK LİRASI
Not: Belirtilen döviz kurları, yatırım kararlarınızda kullanılmadan önce kontrol edilmelidir.