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TCMB Döviz Kurları 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2024 döviz kurlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 15:57
TCMB Döviz Kurları 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen döviz kurları, 15.30 itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Döviz Kurları Tablosu

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 34.1155 34.1769 34.0916 34.2282
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.7579 22.9064 22.6533 23.0438
1 DANİMARKA KRONU 4.9570 4.9813 4.9535 4.9928
1 EURO 37.0392 37.1059 37.0133 37.1616
1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.2525 44.4832 44.2216 44.5500
1 İSVİÇRE FRANGI 39.3574 39.6101 39.2984 39.6695

Çapraz Kurlar

Çapraz kurlar aşağıdaki gibidir:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.4955
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.8717
1 DANİMARKA KRONU 0.8648
1 İSVİÇRE FRANGI 10.52

Kur verileri, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları takip eden yatırımcılara yol göstermektedir. En güncel verilere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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