TCMB Döviz Kurları 2024

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen döviz kurları, 15.30 itibarıyla aşağıdaki gibidir:
Döviz Kurları Tablosu
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.1155
|34.1769
|34.0916
|34.2282
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.7579
|22.9064
|22.6533
|23.0438
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9570
|4.9813
|4.9535
|4.9928
|1
|EURO
|37.0392
|37.1059
|37.0133
|37.1616
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.2525
|44.4832
|44.2216
|44.5500
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.3574
|39.6101
|39.2984
|39.6695
Çapraz Kurlar
Çapraz kurlar aşağıdaki gibidir:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.4955
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.8717
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8648
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.52
Kur verileri, döviz piyasalarındaki dalgalanmaları takip eden yatırımcılara yol göstermektedir. En güncel verilere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.