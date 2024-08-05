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TCMB Döviz Kurları için Bilgi Tablosu

Merkez Bankası, alım satıma konu olmayan dövizlerin güncel kur bilgilerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:45
TCMB Döviz Kurları için Bilgi Tablosu

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu duyurdu.

Döviz Kurları

Aşağıda, TCMB tarafından belirtilen döviz cinsleri ve TL karşılıkları yer almaktadır:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03567
ALLArnavutluk Leki0.36439
BHDBahreyn Dinarı88.3068
BDTBangladeş Takası0.28330
BAMBosna-Hersek Markı18.6071
BWPBotsvana Pulası2.4483
BRLBrezilya Reali5.8139
DZDCezayir Dinarı0.24731
CZKÇek Korunası1.4417
IDREndonezya Rupisi0.00206
MADFas Dirhemi3.3887
PHPFilipin Pesosu0.57560
ZARGüney Afrika Randı1.7909
GELGürcistan Larisi12.3149
INRHindistan Rupisi0.39556
HKDHong Kong Doları4.2775
IQDIrak Dinarı0.02541
ISKİzlanda Kronu0.24249
KZTKazakistan Tengesi0.06937
COPKolombiya Pesosu0.00805
LYDLibya Dinarı6.8923
HUFMacar Forinti0.09157
MKDMakedonya Dinarı0.58445
MYRMalezya Ringgiti7.5225
MXNMeksika Pesosu1.6849
EGPMısır Lirası0.67588
MDLMoldova Leyi1.8775
NADNamibya Doları1.7908
NGNNijerya Nairası0.02107
UZSÖzbekistan Somu0.00264
PENPeru Yeni Solu8.9242
PLNPolonya Zlotisi8.4652
RSDSırp Dinarı0.31190
SGDSingapur Doları25.2224
SDGSudan Poundu0.05543
SYRSuriye Lirası0.00256
SZLSvaziland Lilangeni1.7908
THBTayland Bahtı0.94285
TNDTunus Dinarı10.8146
TMTTürkmanistan Manatı9.5112
UAHUkrayna Hryvnası0.80921
OMRUmman Riyali86.5728
JODÜrdün Dinarı46.9496
VNDVietnam Dongu0.00133
ILSYeni İsrail Şekeli8.6948
TWDYeni Tayvan Doları1.0204
NZDYeni Zelanda Doları19.7660

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