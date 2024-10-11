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TCMB Ekim Ayı Piyasa Katılımcıları Anketini Yayınladı

TCMB'nin Ekim ayı anketinde TÜFE artış beklentisi yıl sonu için %44,11'e yükseldi. Dolar/TL beklentileri ise değişiklik gösterdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 10:31
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 10:31
TCMB Ekim Ayı Piyasa Katılımcıları Anketini Yayınladı

TCMB Ekim Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ait Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Bu anket, reel ve finansal sektör temsilcileri ile diğer uzmanlardan oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirildi.

TÜFE Artış Beklentileri

Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi %44,11'e yükselmişken, ekim ayı TÜFE artışı beklentisi %2,39 olarak güncellendi. Geçen ay bu oran %2,24'tü. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise %27,49'dan %27,44'e geriledi.

Döviz Kurları Beklentileri

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 37,1599'dan 36,6347'ye düşerken, 12 ay sonrası için dolar/TL beklentisi ise 42,4274'ten 42,7340'a çıktı.

Cari İşlemler Açığı ve GSYH Beklentileri

Bir önceki anket döneminde 22,2 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 20,2 milyar dolara düşerken, gelecek yıl için bu rakam 23,7 milyar dolara geriledi. Ayrıca, cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi %3,2'den %3,1'e, gelecek yıl için ise %3,4'ten %3,3'e inmiştir.

Politika Faizi Beklentileri

TCMB'nin politika faizi beklentisi cari ay sonu için %50 olarak belirlenirken, 3 ay sonrası için bu oranın %46,26'ya düşeceği öngörülmektedir. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de %31,66'dan %31,64'e gerilemiştir.

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