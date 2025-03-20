TCMB Faiz Oranlarını Güncelledi: Borç Verme Faizi Yüzde 46'ya Yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği son toplantıda, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltme kararı aldı. Bu değişiklik, piyasalardaki dalgalanmalara yanıt olarak değerlendirilirken, politika faizi ise yüzde 42,5 seviyesinde tutuldu.

Ayrıca, gecelik vadede borçlanma faiz oranı da değişmeyerek yüzde 41 seviyesinde sabit kaldı. Bu adımlar, Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele politikalarının bir parçası olarak görülüyor ve piyasa içerisindeki beklentileri etkilemesi bekleniyor.