TCMB Güncel Döviz Kurları - 15:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15:30'da belirlediği döviz kurlarını duyurdu. Aşağıda, gösterge niteliğindeki döviz kurlarının detayları yer alıyor:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.7007
|34.7633
|34.6764
|34.8154
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.2416
|22.3867
|22.1393
|22.5210
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.9155
|4.9396
|4.9121
|4.9510
|1
|EURO
|36.7174
|36.7836
|36.6917
|36.8388
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|44.2048
|44.4353
|44.1739
|44.5019
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.4132
|39.6662
|39.3540
|39.7257
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1813
|3.2142
|3.1790
|3.2216
Çapraz Kurlar
Ayrıca, TCMB tarafından belirlenen çapraz kurlar da aşağıda sunulmuştur:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5565
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.0485
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8784
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.86
|1
|İSVEÇ KRONU
|150.33