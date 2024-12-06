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TCMB Güncel Döviz Kurları - 15:30

TCMB, 15:30'da belirlediği döviz kurlarını açıkladı. ABD Doları 34.7007 TL seviyesinde işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 15:45
TCMB Güncel Döviz Kurları - 15:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15:30'da belirlediği döviz kurlarını duyurdu. Aşağıda, gösterge niteliğindeki döviz kurlarının detayları yer alıyor:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 34.7007 34.7633 34.6764 34.8154
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.2416 22.3867 22.1393 22.5210
1 DANİMARKA KRONU 4.9155 4.9396 4.9121 4.9510
1 EURO 36.7174 36.7836 36.6917 36.8388
1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.2048 44.4353 44.1739 44.5019
1 İSVİÇRE FRANGI 39.4132 39.6662 39.3540 39.7257
1 İSVEÇ KRONU 3.1813 3.2142 3.1790 3.2216

Çapraz Kurlar

Ayrıca, TCMB tarafından belirlenen çapraz kurlar da aşağıda sunulmuştur:

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5565
1 AVUSTRALYA DOLARI 7.0485
1 DANİMARKA KRONU 0.8784
1 İSVİÇRE FRANGI 10.86
1 İSVEÇ KRONU 150.33

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