TCMB Güncel Döviz Kurları - 15:30

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, 15:30'da belirlediği döviz kurlarını duyurdu. Aşağıda, gösterge niteliğindeki döviz kurlarının detayları yer alıyor:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 34.7007 34.7633 34.6764 34.8154 1 AVUSTRALYA DOLARI 22.2416 22.3867 22.1393 22.5210 1 DANİMARKA KRONU 4.9155 4.9396 4.9121 4.9510 1 EURO 36.7174 36.7836 36.6917 36.8388 1 İNGİLİZ STERLİNİ 44.2048 44.4353 44.1739 44.5019 1 İSVİÇRE FRANGI 39.4132 39.6662 39.3540 39.7257 1 İSVEÇ KRONU 3.1813 3.2142 3.1790 3.2216

Çapraz Kurlar

Ayrıca, TCMB tarafından belirlenen çapraz kurlar da aşağıda sunulmuştur: