TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Belirlediği Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30 itibarıyla güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış 1 ABD DOLARI 37.9839 38.0523 37.9573 38.1094 1 AVUSTRALYA DOLARI 24.0037 24.1602 23.8932 24.3051 1 DANİMARKA KRONU 5.5447 5.5719 5.5408 5.5847 1 EURO 41.4214 41.4960 41.3924 41.5583 1 İNGİLİZ STERLİNİ 49.1920 49.4485 49.1576 49.5226 1 İSVİÇRE FRANGI 43.1704 43.4476 43.1057 43.5128 1 İSVEÇ KRONU 3.7466 3.7854 3.7440 3.7941 1 KANADA DOLARI 26.4837 26.6031 26.3857 26.7042 1 KUVEYT DİNARI 122.6330 124.2377 120.7935 126.1012 1 NORVEÇ KRONU 3.5770 3.6011 3.5745 3.6094 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.1269 10.1452 10.0510 10.2212 1 JAPON YENİ 25.3197 25.4874 25.2260 25.5842 1 BULGAR LEVASI 21.0599 21.3355 1 RUMEN LEYİ 8.2755 8.3838 1 RUS RUBLESİ 0.4551 0.4610 1 ÇİN YUANI 5.2208 5.2891 1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1348 0.1365 1 KATAR RİYALİ 10.3616 10.4972 1 GÜNEY KORE WONU 0.0259 0.0262 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.2182 22.5089 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.2837 10.4183

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur 1 ABD DOLARI 1.5787 1 AVUSTRALYA DOLARI 6.8399 1 DANİMARKA KRONU 0.8778 1 İSVİÇRE FRANGI 10.10 1 İSVİÇRE KRONU 149.66 1 KANADA DOLARI 10.59 1 NORVEÇ KRONU 3.7508 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0905 1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2973 1 KUVEYT DİNARI 3.2468 1 BULGAR LEVASI 1.7935 1 RUMEN LEYİ 82.99 1 RUS RUBLESİ 7.2347 1 ÇİN YUANI 280.16 1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6453 1 KATAR RİYALİ 1457 1 GÜNEY KORE WONU 1.7000 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6729 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özellikle yatırımcılar ve döviz piyasası takipçileri için bu veriler büyük önem taşıyor.