TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 15.30'da belirlediği döviz kurları açıklandı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 15:41
TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Belirlediği Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30 itibarıyla güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 37.9839 38.0523 37.9573 38.1094
1 AVUSTRALYA DOLARI 24.0037 24.1602 23.8932 24.3051
1 DANİMARKA KRONU 5.5447 5.5719 5.5408 5.5847
1 EURO 41.4214 41.4960 41.3924 41.5583
1 İNGİLİZ STERLİNİ 49.1920 49.4485 49.1576 49.5226
1 İSVİÇRE FRANGI 43.1704 43.4476 43.1057 43.5128
1 İSVEÇ KRONU 3.7466 3.7854 3.7440 3.7941
1 KANADA DOLARI 26.4837 26.6031 26.3857 26.7042
1 KUVEYT DİNARI 122.6330 124.2377 120.7935 126.1012
1 NORVEÇ KRONU 3.5770 3.6011 3.5745 3.6094
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.1269 10.1452 10.0510 10.2212
1 JAPON YENİ 25.3197 25.4874 25.2260 25.5842
1 BULGAR LEVASI 21.0599 21.3355
1 RUMEN LEYİ 8.2755 8.3838
1 RUS RUBLESİ 0.4551 0.4610
1 ÇİN YUANI 5.2208 5.2891
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1348 0.1365
1 KATAR RİYALİ 10.3616 10.4972
1 GÜNEY KORE WONU 0.0259 0.0262
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 22.2182 22.5089
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 10.2837 10.4183

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5787
1 AVUSTRALYA DOLARI 6.8399
1 DANİMARKA KRONU 0.8778
1 İSVİÇRE FRANGI 10.10
1 İSVİÇRE KRONU 149.66
1 KANADA DOLARI 10.59
1 NORVEÇ KRONU 3.7508
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0905
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2973
1 KUVEYT DİNARI 3.2468
1 BULGAR LEVASI 1.7935
1 RUMEN LEYİ 82.99
1 RUS RUBLESİ 7.2347
1 ÇİN YUANI 280.16
1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6453
1 KATAR RİYALİ 1457
1 GÜNEY KORE WONU 1.7000
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6729
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özellikle yatırımcılar ve döviz piyasası takipçileri için bu veriler büyük önem taşıyor.

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