TCMB Güncel Döviz Kurları: 15.30 Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Belirlediği Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, saat 15.30 itibarıyla güncel döviz kurlarını açıkladı. İşte gösterge niteliğindeki döviz kurları:
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|37.9839
|38.0523
|37.9573
|38.1094
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|24.0037
|24.1602
|23.8932
|24.3051
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.5447
|5.5719
|5.5408
|5.5847
|1
|EURO
|41.4214
|41.4960
|41.3924
|41.5583
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|49.1920
|49.4485
|49.1576
|49.5226
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|43.1704
|43.4476
|43.1057
|43.5128
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.7466
|3.7854
|3.7440
|3.7941
|1
|KANADA DOLARI
|26.4837
|26.6031
|26.3857
|26.7042
|1
|KUVEYT DİNARI
|122.6330
|124.2377
|120.7935
|126.1012
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.5770
|3.6011
|3.5745
|3.6094
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|10.1269
|10.1452
|10.0510
|10.2212
|1
|JAPON YENİ
|25.3197
|25.4874
|25.2260
|25.5842
|1
|BULGAR LEVASI
|21.0599
|21.3355
|1
|RUMEN LEYİ
|8.2755
|8.3838
|1
|RUS RUBLESİ
|0.4551
|0.4610
|1
|ÇİN YUANI
|5.2208
|5.2891
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1348
|0.1365
|1
|KATAR RİYALİ
|10.3616
|10.4972
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0259
|0.0262
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|22.2182
|22.5089
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|10.2837
|10.4183
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5787
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.8399
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8778
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.10
|1
|İSVİÇRE KRONU
|149.66
|1
|KANADA DOLARI
|10.59
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7508
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0905
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2973
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2468
|1
|BULGAR LEVASI
|1.7935
|1
|RUMEN LEYİ
|82.99
|1
|RUS RUBLESİ
|7.2347
|1
|ÇİN YUANI
|280.16
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6453
|1
|KATAR RİYALİ
|1457
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6729
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Özellikle yatırımcılar ve döviz piyasası takipçileri için bu veriler büyük önem taşıyor.