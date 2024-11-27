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TCMB Güncel Döviz Kurları 2023

TCMB, 2023 yılı döviz kurlarını güncelledi. ABD Doları, Euro ve diğer dövizlerin güncel değerleri burada.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 15:46
TCMB Güncel Döviz Kurları 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları (2023)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, bugün saat 15.30 itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurlarını belirledi. Aşağıda güncel döviz kurları yer almaktadır:

Döviz Kurları

Birim Döviz Cinsi Döviz Alış Döviz Satış Efektif Alış Efektif Satış
1 ABD DOLARI 34.5728 34.6351 34.5486 34.6870
1 AVUSTRALYA DOLARI 22.3640 22.5098 22.2611 22.6449
1 DANİMARKA KRONU 4.8644 4.8883 4.8610 4.8995
1 EURO 36.3371 36.4026 36.3117 36.4572
1 İNGİLİZ STERLİNİ 43.4856 43.7123 43.4551 43.7778
1 İSVİÇRE FRANGI 39.0448 39.2955 38.9863 39.3545
1 İSVEÇ KRONU 3.1426 3.1751 3.1404 3.1824
1 KANADA DOLARI 24.5632 24.6740 24.4723 24.7678
1 KUVEYT DİNARI 111.7974 113.2602 110.1204 114.9591
1 NORVEÇ KRONU 3.1010 3.1218 3.0988 3.1290
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 9.2022 9.2187 9.1331 9.2879
100 JAPON YENİ 22.7345 22.8850 22.6504 22.9720
1 BULGAR LEVASI 18.4752 18.7170
1 RUMEN LEYİ 7.2603 7.3553
100 RUS RUBLESİ 0.3202 0.3244
100 İRAN RİYALİ 0.0077 0.0078
1 ÇİN YUANI 4.7410 4.8030
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.1237 0.1253
1 KATAR RİYALİ 9.4313 9.5547
1 GÜNEY KORE WONU 0.0246 0.0249
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 20.2229 20.4876
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 9.3600 9.4824

Çapraz Kurlar

Birim Döviz Cinsi Çapraz Kur
1 ABD DOLARI 1.5423
1 AVUSTRALYA DOLARI 7.0963
1 DANİMARKA KRONU 0.8834
1 İSVİÇRE FRANGI 10.95
1 İSVEÇ KRONU 151.71
1 JAPON YENİ 1.4056
1 KANADA DOLARI 11.12
1 NORVEÇ KRONU 3.7570
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 1.0510
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.2599
1 KUVEYT DİNARI 3.2519
1 BULGAR LEVASI 1.8608
1 RUMEN LEYİ 107.36
1 RUS RUBLESİ 442081
1 İRAN RİYALİ 7.2514
1 ÇİN YUANI 277.90
1 PAKİSTAN RUPİSİ 3.6452
1 KATAR RİYALİ 1394
1 GÜNEY KORE WONU 1.7000
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 3.6730
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 1.3131
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 45.4403

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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