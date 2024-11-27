TCMB Güncel Döviz Kurları 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Kurları (2023)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi, bugün saat 15.30 itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurlarını belirledi. Aşağıda güncel döviz kurları yer almaktadır:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|34.5728
|34.6351
|34.5486
|34.6870
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.3640
|22.5098
|22.2611
|22.6449
|1
|DANİMARKA KRONU
|4.8644
|4.8883
|4.8610
|4.8995
|1
|EURO
|36.3371
|36.4026
|36.3117
|36.4572
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|43.4856
|43.7123
|43.4551
|43.7778
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|39.0448
|39.2955
|38.9863
|39.3545
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.1426
|3.1751
|3.1404
|3.1824
|1
|KANADA DOLARI
|24.5632
|24.6740
|24.4723
|24.7678
|1
|KUVEYT DİNARI
|111.7974
|113.2602
|110.1204
|114.9591
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.1010
|3.1218
|3.0988
|3.1290
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|9.2022
|9.2187
|9.1331
|9.2879
|100
|JAPON YENİ
|22.7345
|22.8850
|22.6504
|22.9720
|1
|BULGAR LEVASI
|18.4752
|18.7170
|1
|RUMEN LEYİ
|7.2603
|7.3553
|100
|RUS RUBLESİ
|0.3202
|0.3244
|100
|İRAN RİYALİ
|0.0077
|0.0078
|1
|ÇİN YUANI
|4.7410
|4.8030
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1237
|0.1253
|1
|KATAR RİYALİ
|9.4313
|9.5547
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0246
|0.0249
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|20.2229
|20.4876
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|9.3600
|9.4824
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.5423
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|7.0963
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8834
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.95
|1
|İSVEÇ KRONU
|151.71
|1
|JAPON YENİ
|1.4056
|1
|KANADA DOLARI
|11.12
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7570
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0510
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2599
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2519
|1
|BULGAR LEVASI
|1.8608
|1
|RUMEN LEYİ
|107.36
|1
|RUS RUBLESİ
|442081
|1
|İRAN RİYALİ
|7.2514
|1
|ÇİN YUANI
|277.90
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6452
|1
|KATAR RİYALİ
|1394
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6730
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|1.3131
|1
|ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)
|45.4403
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.