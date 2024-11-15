TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 630 milyar liralık iki yeni TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihaleler, piyasa dinamiklerini etkilemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

20 Milyar Liralık İhalede Detaylar

TCMB'nin düzenlediği 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi kapsamında teklif ve gerçekleşme tutarı 2 milyar 479 milyon lira olarak belirlendi. İhalenin faiz oranları ise dikkat çekti. Minimum faiz oranı %50, maksimum ve ortalama faiz oranı da %50 olarak ilan edildi.

630 Milyar Liralık İhalede Başarılı Sonuç

Bankanın 630 milyar liralık TL depo alım ihalesi ise 555 milyar 809 milyon liralık bir teklif ve gerçekleşme tutarı ile tamamlandı. Bu ihale için minimum faiz oranı %49,98 olarak açıklanırken, maksimum ve ortalama faiz oranı yine %50 olarak gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.