DOLAR
34,41 -0,2%
EURO
36,4 -0,41%
ALTIN
2.835,79 -0,03%
BITCOIN
3.104.151,99 -2,76%

TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB, 20 milyar liralık ve 630 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi düzenledi, faiz oranları belirlendi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 16:01
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 630 milyar liralık iki yeni TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi. Bu ihaleler, piyasa dinamiklerini etkilemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

20 Milyar Liralık İhalede Detaylar

TCMB'nin düzenlediği 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi kapsamında teklif ve gerçekleşme tutarı 2 milyar 479 milyon lira olarak belirlendi. İhalenin faiz oranları ise dikkat çekti. Minimum faiz oranı %50, maksimum ve ortalama faiz oranı da %50 olarak ilan edildi.

630 Milyar Liralık İhalede Başarılı Sonuç

Bankanın 630 milyar liralık TL depo alım ihalesi ise 555 milyar 809 milyon liralık bir teklif ve gerçekleşme tutarı ile tamamlandı. Bu ihale için minimum faiz oranı %49,98 olarak açıklanırken, maksimum ve ortalama faiz oranı yine %50 olarak gerçekleşti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hong Kong Hükümeti 2024 Büyüme Tahminini Düşürdü
2
TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi
3
Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Süre Uzatımı: 22 Kasım'a Kadar!
4
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi: Ekonomistler Faizin Sabit Kalacağına İnanıyor
5
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Listesi
6
Bursa'da '19. İnsan Yönetimi Zirvesi' Başladı
7
BDDK: Türk Bankacılık Sektörü 2024'te %46 Büyüdü

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor