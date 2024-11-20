TCMB İki TL Depo Alım İhalesi Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 630 milyar liralık iki yeni TL depo alım ihalesi düzenledi. İhalelerde, bankanın finansman sağlama stratejileri ve uygulanan faiz politikaları önemli bir yer tutuyor.

20 Milyar Liralık İhalede Gerçekleşme Tutarı

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi'nde yapılan teklif ve gerçekleşme tutarı 15 milyar 260 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

630 Milyar Liralık İhalede Durum

Bankanın 630 milyar liralık TL depo alım ihalesi de dikkat çekti. Bu ihalede teklif ve gerçekleşme tutarı 514 milyar 368 milyon lira oldu. Minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak kaydedildi.

Bu ihale sonuçları, TCMB'nin piyasa ile olan etkileşimini ve finansal istikrarı sağlamada üstlendiği rolü gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.