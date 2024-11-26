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TCMB, Kasım 2024 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: Gerileme Sürdü

TCMB, Kasım 2024 yıllık enflasyon beklentilerinin gerilediğini duyurdu; piyasa, reel sektör ve hanehalkı için yeni oranlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 10:21
TCMB, Kasım 2024 Enflasyon Beklentilerini Açıkladı: Gerileme Sürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin çeşitli sektörlerde gerileme gösterdiğini bildirdi.

Yayımlanan Kası 2024 Sektörel Enflasyon Beklentileri raporuna göre, piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisi %27,2'ye, reel sektör için %47,8'e ve hanehalkı için ise %64,1'e düştü. Bu değerler, her kesim için önemli azalmaları işaret ediyor.

Veriler, TCMB tarafından gerçekleştirilen Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile yürütülen Tüketici Eğilim Anketi kapsamında toplandı. Bu anketler, finans ve reel sektör uzmanları ile imalat sanayisi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerini ölçen önemli kaynaklar oluşturuyor.

Kasım ayı itibarıyla, piyasa katılımcıları için enflasyon beklentisinde 0,2 puanlık azalma yaşanırken, reel sektör için bu oran 1,7 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentisi ise 3,1 puan düşüş gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun azalacağını bekleyen hanehalkı oranı ise %26,3 olarak belirlendi; bir önceki aya göre bu oranda 2 puanlık bir azalma görüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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