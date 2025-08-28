TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı TL karşılıkları tablosu aşağıdaki gibidir.
TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03036
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.48924
BHD BAHREYN DİNARI 108.7810
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33726
BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.3994
BWP BOTSVANA PULASI 2.8461
BRL BREZİLYA REALİ 7.5731
DZD CEZAYİR DİNARI 0.31596
CZK ÇEK KORUNASI 1.9486
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00251
MAD FAS DİRHEMİ 4.5377
PHP FİLİPİN PESOSU 0.71956
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3246
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2172
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46825
HKD HONG KONG DOLARI 5.2610
IQD IRAK DİNARI 0.03130
ISK İZLANDA KRONU 0.33459
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07628
KES KENYA ŞİLİNİ 0.31742
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01018
LYD LİBYA DİNARI 7.5563
HUF MACAR FORİNTİ 0.12062
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.77240
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.7250
MXN MEKSİKA PESOSU 2.2016
EGP MISIR LİRASI 0.84332
MDL MOLDOVA LEYİ 2.4609
NAD NAMİBYA DOLARI 2.3245
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02670
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00329
PEN PERU YENİ SOLU 11.5490
PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.2271
RSD SIRP DİNARI 0.40831
SGD SİNGAPUR DOLARI 31.9558
SDG SUDAN POUNDU 0.06831
SYP SURİYE LİRASI 0.00315
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3245
THB TAYLAND BAHTI 1.2681
TND TUNUS DİNARI 14.1148
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7189
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.99338
OMR UMMAN RİYALİ 106.5275
JOD ÜRDÜN DİNARI 57.8426
VND VİETNAM DONGU 0.00155
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.3238
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3452
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.0875