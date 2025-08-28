DOLAR
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlerin TL karşılıklarını içeren bilgi amaçlı kur tablosu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 15:50
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı TL karşılıkları tablosu aşağıdaki gibidir.

TL Karşılığı

ARS ARJANTİN PESOSU 0.03036

ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.48924

BHD BAHREYN DİNARI 108.7810

BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33726

BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.3994

BWP BOTSVANA PULASI 2.8461

BRL BREZİLYA REALİ 7.5731

DZD CEZAYİR DİNARI 0.31596

CZK ÇEK KORUNASI 1.9486

IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00251

MAD FAS DİRHEMİ 4.5377

PHP FİLİPİN PESOSU 0.71956

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3246

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2172

INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46825

HKD HONG KONG DOLARI 5.2610

IQD IRAK DİNARI 0.03130

ISK İZLANDA KRONU 0.33459

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07628

KES KENYA ŞİLİNİ 0.31742

COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01018

LYD LİBYA DİNARI 7.5563

HUF MACAR FORİNTİ 0.12062

MKD MAKEDONYA DİNARI 0.77240

MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.7250

MXN MEKSİKA PESOSU 2.2016

EGP MISIR LİRASI 0.84332

MDL MOLDOVA LEYİ 2.4609

NAD NAMİBYA DOLARI 2.3245

NGN NİJERYA NAİRASI 0.02670

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00329

PEN PERU YENİ SOLU 11.5490

PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.2271

RSD SIRP DİNARI 0.40831

SGD SİNGAPUR DOLARI 31.9558

SDG SUDAN POUNDU 0.06831

SYP SURİYE LİRASI 0.00315

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3245

THB TAYLAND BAHTI 1.2681

TND TUNUS DİNARI 14.1148

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7189

UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.99338

OMR UMMAN RİYALİ 106.5275

JOD ÜRDÜN DİNARI 57.8426

VND VİETNAM DONGU 0.00155

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.3238

TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3452

NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.0875

