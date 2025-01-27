DOLAR
35,73 -0,14%
EURO
37,62 -0,36%
ALTIN
3.165,36 0,48%
BITCOIN
3.578.115,6 4,6%

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı. İşte detaylı bilgi tablosu.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 15:46
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere yönelik bilgileri içeren kur tablosunu yayımladı. İşte merakla beklenen döviz kurlarının TL karşılıkları:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03411
ALLNAVUTLUK LEKİ0.38011
BHDBAHREYN DİNARI94.6758
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29268
BAMBOSNA HERSEK MARKI19.1364
BWPBOTSVANA PULASI2.5716
BRLBREZİLYA REALİ6.0381
DZDCEZAYİR DİNARI0.26504
CZKÇEK KORUNASI1.4947
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00221
MADFAS DİRHEMİ3.5832
PHPFİLİPİN PESOSU0.61178
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9137
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.4277
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41365
HKDHONG KONG DOLARI4.5840
IQDIRAK DİNARI0.02725
ISKİZLANDA KRONU0.25611
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.06908
KESKENYA ŞİLİNİ0.27626
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00855
LYDLİBYA DİNARI7.2736
HUFMACAR FORİNTİ0.09179
MKDMAKEDONYA DİNARI0.60960
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.1517
MXNMEKSİKA PESOSU1.7405
EGPMISIR LİRASI0.71026
MDLMOLDOVA LEYİ1.9241
NADNAMİBYA DOLARI1.9137
NGNNİJERYA NAİRASI0.02333
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00275
PENPERU YENİ SOLU9.5934
PLNPOLONYA ZLOTİSİ8.8834
RSDSIRP DİNARI0.32047
SGDSİNGAPUR DOLARI26.5696
SDGSUDAN POUNDU0.05944
SYPSURİYE LİRASI0.00274
SZLSVAZİLAND LİLA1.9136
THBTAYLAND BAHTI1.0613
TNDTUNUS DİNARI11.2381
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.1987
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.85000
OMRUMMAN RİYALİ92.7097
JODÜRDÜN DİNARI50.2815
VNDVİETNAM DONGU0.00142
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ9.8628
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.0866
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.3393

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altın Fiyatları Düşüşte: Kilogram Fiyatı 3 Milyon 176 Bin 100 Lira
2
Dolar/TL 35,73 Seviyesinde İşlem Görüyor: Küresel Gelişmeler Etkili
3
Türkiye Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı
4
2023'te Türkiye'de Hizmet Sektörü Zirvede
5
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı
6
TCMB Döviz Kurları: 15.30 Güncellemesi
7
Rusya'da Türkiye Turu Satışları Yüzde 250 Arttı

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!