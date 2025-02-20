TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Merkez Bankası'nın alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel tablo yayımlandı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 15:48
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Yeni Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizler için bilgi amaçlı güncel kur tablosunu açıkladı. Aşağıda, çeşitli döviz cinslerinin TL karşılıkları yer almaktadır:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03427
ALLARNAVUTLUK LEKİ0.38219
BHDBAHRAYN DİNARI96.2687
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.29860
BAMBOSNA HERSEK MARKI19.3142
BWPBOTSvana PULASI2.6212
BRLBREZİLYA REALİ6.3407
DZDCEZAYİR DİNARI0.26916
CZKÇEK KORUNASI1.5104
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00222
MADFAS DİRHEMİ3.6361
PHPFİLİPİN PESOSU0.62618
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI1.9647
GELGÜRCİSTAN LARİSİ12.9156
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.41872
HKDHONG KONG DOLARI4.6646
IQDIRAK DİNARI0.02769
ISKİZLANDA KRONU0.25992
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07228
KESKENYA ŞİLİNİ0.28026
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00885
LYDLİBYA DİNARI7.4131
HUFMACAR FORİNTİ0.09426
MKDMAKEDONYA DİNARI0.61507
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.1896
MXNMEKSİKA PESOSU1.7808
EGPMISIR LİRASI0.71742
MDLMOLDOVA LEYİ1.9391
NADNAMİBYA DOLARI1.9645
NGNNİJERYA NAİRASI0.02415
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00281
PENPERU YENİ SOLU9.8266
PLNPOLONYA ZLOTİSİ9.0986
RSDSIRP DİNARI0.32312
SGDSİNGAPUR DOLARI27.1089
SDGSUDAN POUNDU0.06042
TRYSURİYE LİRASI0.00279
SZLSVAZİLAND LİLA1.9654
THBTAYLAND BAHTI1.0780
TNDTUNUS DİNARI11.4523
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.3666
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.87118
OMRUMMAN RİYALİ94.2333
JODÜRDÜN DİNARI51.1272
VNDVİETNAM DONGU0.00142
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ10.2435
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.1077
NZDYENİ ZELANDA DOLARI20.7648

Bu veriler, TCMB tarafından döviz piyasaları ile ilgili karar alırken referans olarak kullanılmaktadır.

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