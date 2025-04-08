TCMB'nin Güncel Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Güncel Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30 itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel kur verileri:
Döviz Kurları
|Birim
|Döviz Cinsi
|Döviz Alış
|Döviz Satış
|Efektif Alış
|Efektif Satış
|1
|ABD DOLARI
|37.9300
|37.9984
|37.9035
|38.0554
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|22.9006
|23.0500
|22.7953
|23.1883
|1
|DANİMARKA KRONU
|5.5483
|5.5756
|5.5444
|5.5884
|1
|EURO
|41.4822
|41.5569
|41.4531
|41.6192
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|48.3201
|48.5721
|48.2863
|48.6449
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|44.1563
|44.4398
|44.0901
|44.5065
|1
|İSVEÇ KRONU
|3.7689
|3.8080
|3.7663
|3.8167
|1
|KANADA DOLARI
|26.7062
|26.8267
|26.6074
|26.9286
|1
|KUVEYT DİNARI
|122.4883
|124.0911
|120.6510
|125.9525
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.4611
|3.4844
|3.4587
|3.4924
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|10.1039
|10.1221
|10.0281
|10.1980
|100
|JAPON YENİ
|25.7106
|25.8808
|25.6155
|25.9792
|1
|BULGAR LEVASI
|21.0903
|21.3663
|-
|-
|1
|RUMEN LEYİ
|8.2875
|8.3960
|-
|-
|1
|RUS RUBLESİ
|0.4410
|0.4467
|-
|-
|1
|ÇİN YUANI
|5.1408
|5.2080
|-
|-
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|0.1343
|0.1361
|-
|-
|1
|KATAR RİYALİ
|10.3470
|10.4824
|-
|-
|1
|GÜNEY KORE WONU
|0.0255
|0.0258
|-
|-
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|22.1867
|22.4770
|-
|-
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|10.2686
|10.4030
|-
|-
Çapraz Kurlar
|Birim
|Döviz Cinsi
|Çapraz Kur
|1
|ABD DOLARI
|1.6524
|1
|AVUSTRALYA DOLARI
|6.8257
|1
|DANİMARKA KRONU
|0.8570
|1
|İSVİÇRE FRANGI
|10.02
|1
|İSVEÇ KRONU
|147.17
|1
|JAPON YENİ
|1.4184
|1
|KANADA DOLARI
|10.93
|1
|NORVEÇ KRONU
|3.7540
|1
|SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
|1.0937
|1
|İNGİLİZ STERLİNİ
|1.2761
|1
|KUVEYT DİNARI
|3.2475
|1
|BULGAR LEVASI
|1.7884
|1
|RUMEN LEYİ
|85.53
|1
|RUS RUBLESİ
|7.3369
|1
|ÇİN YUANI
|280.68
|1
|PAKİSTAN RUPİSİ
|3.6453
|1
|KATAR RİYALİ
|1479
|1
|GÜNEY KORE WONU
|1.7000
|1
|AZERBAYCAN YENİ MANATI
|3.6731
|1
|BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
|-
Güncel bilgiler ve detaylar için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.