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TCMB'nin Güncel Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 15:30'da güncel döviz kurlarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:44
TCMB'nin Güncel Döviz Kurları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) Güncel Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 15:30 itibarıyla gösterge niteliğindeki döviz kurlarını duyurdu. İşte güncel kur verileri:

Döviz Kurları

BirimDöviz CinsiDöviz AlışDöviz SatışEfektif AlışEfektif Satış
1ABD DOLARI37.930037.998437.903538.0554
1AVUSTRALYA DOLARI22.900623.050022.795323.1883
1DANİMARKA KRONU5.54835.57565.54445.5884
1EURO41.482241.556941.453141.6192
1İNGİLİZ STERLİNİ48.320148.572148.286348.6449
1İSVİÇRE FRANGI44.156344.439844.090144.5065
1İSVEÇ KRONU3.76893.80803.76633.8167
1KANADA DOLARI26.706226.826726.607426.9286
1KUVEYT DİNARI122.4883124.0911120.6510125.9525
1NORVEÇ KRONU3.46113.48443.45873.4924
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ10.103910.122110.028110.1980
100JAPON YENİ25.710625.880825.615525.9792
1BULGAR LEVASI21.090321.3663--
1RUMEN LEYİ8.28758.3960--
1RUS RUBLESİ0.44100.4467--
1ÇİN YUANI5.14085.2080--
1PAKİSTAN RUPİSİ0.13430.1361--
1KATAR RİYALİ10.347010.4824--
1GÜNEY KORE WONU0.02550.0258--
1AZERBAYCAN YENİ MANATI22.186722.4770--
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ10.268610.4030--

Çapraz Kurlar

BirimDöviz CinsiÇapraz Kur
1ABD DOLARI1.6524
1AVUSTRALYA DOLARI6.8257
1DANİMARKA KRONU0.8570
1İSVİÇRE FRANGI10.02
1İSVEÇ KRONU147.17
1JAPON YENİ1.4184
1KANADA DOLARI10.93
1NORVEÇ KRONU3.7540
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1.0937
1İNGİLİZ STERLİNİ1.2761
1KUVEYT DİNARI3.2475
1BULGAR LEVASI1.7884
1RUMEN LEYİ85.53
1RUS RUBLESİ7.3369
1ÇİN YUANI280.68
1PAKİSTAN RUPİSİ3.6453
1KATAR RİYALİ1479
1GÜNEY KORE WONU1.7000
1AZERBAYCAN YENİ MANATI3.6731
1BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ-

Güncel bilgiler ve detaylar için TCMB'nin resmi web sitesini ziyaret etmeyi unutmayın.

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