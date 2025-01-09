TCMB, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Etkin Denetimiyle Güvenli Ekosistem Sağlıyor

TCMB, Ödeme ve Elektronik Para Alanında Aktif Denetim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödemeler ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla 2024 yılında gözetim ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

2024 Yılı Denetim Faaliyetleri

TCMB’nin 2024 Yılında Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Gözetim ve Denetim Sonuçları, Bankanın internet sitesinde yayımlandı. Bu raporlara göre;TCMB, sektörde yeni katılımları desteklemek amacıyla düzenlemeler yaparak, mevzuata uygunluk denetimlerine büyük önem verdi.

Bu dönem içerisinde 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşu faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı ile 5 kuruluşa pay devir izni verildi. Ayrıca, 1 faaliyet izni geçici olarak durdurulurken, 1 faaliyet izni iptal edildi.

İdari Para Cezaları ve Teknik İncelemeler

TCMB’nin duyurusuna göre, yukarıda belirtilen denetim faaliyetleri sonucunda, 6493 sayılı Kanunun “Düzenleme ve Kararlara Uymamak” maddesi kapsamında 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte, izinsiz ödeme hizmeti faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşlara yönelik 280’in üzerinde teknik inceleme yapılarak, ilgili suçlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuru gerçekleştirildi.

Kamu Bilgilendirmesi ve Tüketici Hakları

Bankanın kamuoyu aydınlatma çabalarıyla ödemeler ve elektronik para kuruluşları hakkında 1224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandı. TCMB, tüm bu çalışmalarla sektörün güçlendirilmesini ve tüketici haklarının korunmasını hedefliyor.

Kararlılıkla Süreklilik

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumu olanak tanıyan gözetim ve denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.