TCMB, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Etkin Denetimiyle Güvenli Ekosistem Sağlıyor

TCMB, 2024'te ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik denetimlerle güvenli finansal ekosistem oluşturmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 08:06
TCMB, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Etkin Denetimiyle Güvenli Ekosistem Sağlıyor

TCMB, Ödeme ve Elektronik Para Alanında Aktif Denetim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödemeler ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla 2024 yılında gözetim ve denetim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

2024 Yılı Denetim Faaliyetleri

TCMB’nin 2024 Yılında Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Gözetim ve Denetim Sonuçları, Bankanın internet sitesinde yayımlandı. Bu raporlara göre;TCMB, sektörde yeni katılımları desteklemek amacıyla düzenlemeler yaparak, mevzuata uygunluk denetimlerine büyük önem verdi.

Bu dönem içerisinde 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşu faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı ile 5 kuruluşa pay devir izni verildi. Ayrıca, 1 faaliyet izni geçici olarak durdurulurken, 1 faaliyet izni iptal edildi.

İdari Para Cezaları ve Teknik İncelemeler

TCMB’nin duyurusuna göre, yukarıda belirtilen denetim faaliyetleri sonucunda, 6493 sayılı Kanunun “Düzenleme ve Kararlara Uymamak” maddesi kapsamında 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon lira tutarında idari para cezası uygulandı. Bununla birlikte, izinsiz ödeme hizmeti faaliyetlerinde bulunan kişi ve kuruluşlara yönelik 280’in üzerinde teknik inceleme yapılarak, ilgili suçlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuru gerçekleştirildi.

Kamu Bilgilendirmesi ve Tüketici Hakları

Bankanın kamuoyu aydınlatma çabalarıyla ödemeler ve elektronik para kuruluşları hakkında 1224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplandı. TCMB, tüm bu çalışmalarla sektörün güçlendirilmesini ve tüketici haklarının korunmasını hedefliyor.

Kararlılıkla Süreklilik

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzenlemelere uyumu olanak tanıyan gözetim ve denetim çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Döviz Açılış Fiyatları: Dolar ve Euro Ne Kadar?
2
TENMAK Başkanı Karaveli, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Buluştu
3
TPAO'nun Diyarbakır Sahası İçin Kamulaştırma Kararı Alındı
4
ABD'nin Ticari Ham Petrol Stokları Yaklaşık 1 Milyon Varil Azaldı
5
2050'de Küresel Jeotermal Enerji Gücü 100 Bin Megavata Ulaşacak
6
Bakan Bayraktar: Nijer'deki Altın Sahasında Üretim 2025'te Başlayacak
7
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Fed Tutanakları Etkili Oluyor

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!