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TCMB Para Politikası Kurulu Enflasyon Raporunu Değerlendirdi

TCMB, enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:03
TCMB Para Politikası Kurulu Enflasyon Raporunu Değerlendirdi

TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı Sonuçları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, son toplantısında enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından önemli risk unsurları oluşturmaya devam ettiğini vurguladı. Bu durumun piyasa istikrarı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği belirlenmiştir.

Enflasyon ve Fiyatlama Davranışları

Kurul, özellikle tüketici fiyatları üzerindeki baskıların devam ettiğini ifade ederek, enflasyonun kontrol altına alınması için gerekli adımların atılması gerektiğini dile getirdi. Fiyatlama davranışlarındaki belirsizliklerin, gelecekteki enflasyon hedeflerini olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Gelecek Stratejileri ve Önlemler

TCMB, dezenflasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için uygulanan politikaların gözden geçirileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını bildirdi. Ekonomik istikrarın sağlanması için sıkı duruşun korunacağı taahhüt ediliyor.

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