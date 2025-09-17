TCMB, Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin Faaliyet İznini İptal Etti

TCMB, Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin 27 Nisan 2023 tarihli faaliyet iznini Resmi Gazete'de yayımlanan kararla iptal etti.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 09:18
TCMB, Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin Faaliyet İznini İptal Etti

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

TCMB'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında alındı.

Bu kapsamda, ödeme hizmetleri sunmak ve elektronik para ihraç etmek üzere TCMB'nin 27 Nisan 2023 ve 11429/21028 sayılı kararıyla Paypole Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye verilen faaliyet izni iptal edildi.

