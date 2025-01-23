TCMB PPK: Dezenflasyon Süreci Güçleniyor

TCMB'den Önemli Açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), para politikasındaki kararlı duruşunu sürdürme konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurul, yurt içi talepte meydana gelen dengelenme, Türk Lirası’ndaki reel değerlenmenin sağlanması ve enflasyon beklentilerindeki düzeltmelerin etkisiyle dezenflasyon sürecinin güçlendiğini vurguladı.

Yıpranan Güvenin Yeniden Kazanılması

TCMB, enflasyon hedeflemesi ve fiyat istikrarı konularında kararlılığını koruduğunu belirterek, dezenflasyon sürecine katkı sağlamak için mevcut para politikası araçlarını etkili bir şekilde kullanmaya devam edeceğini ifade etti.

Türk Lirası’nın Rolü

Yerli talebin dengelenmesi ile birlikte Türk Lirası değerinde kaydedilen artış, enflasyonun kontrollü bir şekilde düşmesine yardımcı olmaktadır. TCMB, bu dengeyi sağlarken piyasalardaki belirsizliği azaltmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, TCMB'nin kararları ve para politikası uygulamaları, dezenflasyon sürecinin güçlenmesini sağlarken, ülke ekonomisinde istikrarı korumaya yönelik önemli adımlar atıldığı düşünülmektedir.