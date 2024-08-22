TCMB Raporu: KKM'de 14 Milyar Dolarlık Düşüş, Yabancı Mevduatlar Sınırlı Artış Gösterdi

TCMB Güncel Durumu Değerlendiriyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son verilerine göre, son iki ay içerisinde Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminde yaklaşık 14 milyar dolarlık bir çözülme yaşandı. Bu durum, yatırımcıların KKM'ye olan güveninin azaldığını gösteriyor.

Yabancı Para Mevduatlarındaki Artış

Buna karşın, ülke içerisinde yabancı para mevduatları sadece 3,3 milyar dolarlık bir artış göstermiştir. Bu rakam, döviz tasarruflarının sınırlı bir şekilde büyüdüğünü ortaya koyuyor.

Merkez Bankası'nın bu durumu değerlendirmesi, piyasalardaki dalgalanmaların ve yatırımcı güveninin yeniden kazanılması açısından büyük önem taşıyor.