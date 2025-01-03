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TCMB Rezervleri 155,1 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

TCMB toplam rezervleri, 27 Aralık itibarıyla 155 milyar 57 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri azaldı, altın rezervleri ise yükseldi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:00
TCMB Rezervleri 155,1 Milyar Dolar Seviyesine Geriledi

TCMB Rezervleri Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam rezervlerinin 27 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 137 milyon dolar azalarak 155 milyar 57 milyon dolara düştüğünü duyurdu.

Döviz ve Altın Rezervlerindeki Değişimler

27 Aralık itibarıyla, TCMB'nin brüt döviz rezervleri 1 milyar 650 milyon dolar azalarak 90 milyar 738 milyon dolara geriledi. Bu veri, 20 Aralık tarihinde brüt döviz rezervlerinin 92 milyar 388 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu göstermektedir.

Bu süre zarfında altın rezervleri, 513 milyon dolar artarak 63 milyar 806 milyon dolardan 64 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

Böylece, toplam rezervler bir önceki haftaya göre toplamda 1 milyar 137 milyon dolar azalarak 156 milyar 194 milyon dolardan 155 milyar 57 milyon dolara gerilemiştir.

2023 Yılı İçinde TCMB Rezervleri

TCMB rezervlerinin 2023 yılı içindeki durumu, şu şekilde gelişti:

  • 27.01.2023: Toplam Rezervler: 127.139 Milyon Dolar
  • 24.02.2023: Toplam Rezervler: 121.170 Milyon Dolar
  • 31.03.2023: Toplam Rezervler: 122.423 Milyon Dolar
  • 28.04.2023: Toplam Rezervler: 114.884 Milyon Dolar
  • 27.12.2023: Toplam Rezervler: 155.057 Milyon Dolar

Bu veriler, TCMB’nin rezerv yönetiminde yaşanan dalgalanmaları ve döviz-piyasa etkileşimlerini gözler önüne sermektedir.

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